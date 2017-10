EURES. Aproape 150 de locuri de muncă în străinătate

Nouă țări din Europa propun aproape 150 de locuri de muncă peste hotare, pentru români. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin portalul mobilității, EURES, propune săptămâna aceasta, 148 de posturi în diferite domenii de activitate.În Finlanda sunt disponibile șase poturi de șofer camion și măcelar. Șoferii vor primi un salariu lunar de 2.000 de euro pe lună și măcelarii vor fi plătiți cu 14 euro brut pe oră. În Franța, se caută medici specialiști în medicină generală, medicina muncii, radiologie, ginecologie, urologie, oncologie, pentru care se oferă un salariu cuprins între 56.000 și 68.000 de euro brut pe an. De asemenea, societatea Valgo angajează șefi de șantier, plătiți cu 12 până la 15 euro pe oră.În Germania, sunt libere 15 posturi de operator mașini mase plastice (extrudare, turnare, injecție), asistent manager – specialist în gastronomia de sistem și șoferi profesioniști. În Irlanda sunt șase posturi pentru ingineri, cu salarii de 55.000 de euro pe an, iar în Malta sunt zece posturi pentru îngrijitori clădiri, camere, plătite cu 162,19 euro pe săptămână.Mai multe companii din Marea Britanie sunt dispuse să angajeze asistente medicale și asistente sociale din România. Salariile pornesc de la 12 lire și pot ajunge la 24 de lire brut pe oră pentru asistentele medicale și între 31.296 – 34.887 de lire brut pe an pentru asistenții sociali.Oferta EURES cuprinde 13 locuri de muncă în Norvegia, cum ar fi senior geolog, geofizician exploatare, asistent bucătar șef, bucătar preparate indiene, bucătar șef, senior proiect manager, inginer electronist hardware, director testare și validare, inginer producție, inginer proiectant CATIA și manager proiect, senior inginer electric și inginer service. Salariile sunt de nivel competitiv și pornesc de la 31.000 de euro – 43.000 de euro brut pe an pentru bucătari, ajungând și până la 81.000 de euro brut pe an pentru ingineri.În Republica Cehă, Yusen Logistics angajează patru controlori trafic/dispeceri transport, pe care intenționează să-i plătească cu 20.000 de coroane pe lună. Iar în Ungaria, Gartner Intertrans Hungaria, caută 75 de șoferi de camion internațional, cu un salariu de 98.000 de forinți pe lună, la care se adaugă și alte beneficii, astfel încât se poate ajunge la un total net de 350.000 - 395.000 de forinți pe lună.Persoanele interesate de oferta EURES pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul EURES Elena Pană din cadrul AJOFM Constanța, tel. 0241/481.553.