EURES. 80 de locuri de muncă, disponibile în străinătate. Află aici ce se caută

80 de locuri de muncă în străinătate sunt disponibile în această perioadă prin rețeaua EURES, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.Cele mai multe posturi sunt în Danemarca, pentru Culegători de căpșuni. Plata muncii este în funcție de cantitatea recoltată, la kilogram. Se plătește echivalentul în coroane daneze de aproximativ 1 euro brut, per kilogram. Tot în Danemarca, se caută manageri de producție și de fabrică. Salariul este nespecificat.În Norvegia, Bravo Bemanning A.S. angajează operator CNC, mecanic auto și inginer căi ferate, drumuri și poduri. Pentru primele două posturi salariul este, pentru început, de 18 euro brut pe oră, orele suplimentare vor fi plătite în plus. Inginerii vor avea un salariu de 4.000 de euro brut pe oră, pentru început și în funcție de experiență.În Polonia, se caută șapte consultanți monitorizare sisteme IT, care vor primi o retribuție lunară de 4.000 de zloți polonezi pe lună. Iar în Slovacia, sunt libere șase posturi de tâmplari, plătiți cu salarii între 400 și 800 de euro brut, dar și un post de medic stomatolog, cu un salariu nespecificat.Informații suplimentare puteți afla la adresa www.eures.anofm.ro și de la consilierul EURES Elena Pană din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, tel. 0241/481.553.