Eugen Teodorovici, despre serviciile medicale: Declaraţia mea viza o mai bună administrare a fondurilor, nu adâncirea inegalităţilor

Eugen Teodorovici, despre serviciile medicale: Declarația mea viza o mai bună administrare a fondurilor, nu adâncirea inegalităților

"În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetățean trebuie să-i fie respectat dreptul constituțional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcțional este acela care se bazează pe principiile echității, universalității și solidarității, nicidecum unul care să ducă la comportamente discriminatorii. În acest sens, declarația mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical și, implicit, o îmbunătățire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalității sociale. Consider că toți românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmația mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să își poată adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuția la medicamente, îngrijirea la bătrânețe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanțare a sistemului și crește eficiența sa. În prezent, există un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sănătate este un drept universal pentru toți cetățenii", a explicat ministrul Finanțelor.El a făcut aceste precizări în urma articolelor apărute în spațiul public pe marginea declarațiilor pe care le-a făcut vineri, în legătură cu asigurările medicale.Ministrul Finanțelor a afirmat vineri că ar trebui făcute schimbări în zona de Sănătate, de asigurări, subliniind că plătim toți, în funcție de venit, mai mult sau mai puțin, dar tipul de servicii primit este același."Sunt multe schimbări care pe zona de Sănătate trebuie să se întâmple. Că vorbim de tipul de asigurare. Plătim, știți foarte bine, cu toții, indiferent de venit, mai mult sau mai puțin, dar tipul de servicii pe care le primim în schimb este același. Că vorbim de zona de asigurare medicală, acolo unde avem structuri care pe de o parte eliberează acele asigurări, abonamente medicale, dar și prestează serviciu medical. Ceea ce trebuie să se oprească. Acest lucru nu este posibil", a declarat Eugen Teodorovici.Acesta a vorbit despre diferențierea tipurilor de asigurare, semnalând că sunt 17 milioane de beneficiari și peste 5 milioane de plătitori."Nu este corect față de dumneavoastră, în primul rând, față de dumneavoastră ca și contribuabil, față de români. Se face un calcul normal, logic, eficient și legal. Nu pot să înțeleg că avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sănătate, nu pot să înțeleg cum banii se duc în continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activități rudimentare, care nu aduc nimic în plus unui copil, sau unui părinte, să fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un părinte să stea cu grija dacă îi doarme copilul și nu știe dacă se mai trezește, 3-4 copii mor......În funcție de cât plătești CASS să ai mai multe variante: un prim tachet de bază, ai un alt venit la care îți crește CASS-ul și implicit contribuția mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.Ministrul Finanțelor a spus că va discuta cu Ministerul Sănătății pentru a vedea care este modificarea legislativă și care este impactul, iar apoi schimbarea va fi făcută cât mai repede.