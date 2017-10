„Eu înroşesc telefonul la Ecarisaj, iar vecinii construiesc cuşti maidanezilor!“

2

cotetele astea

sunt o sursa de infectie. Maidanezii sunt niste saci de pureci; daca stau mult timp in acelasi loc, sunt invadati de "saritori". Devin un focar de infectie pentru toata zona. Cei care fac astfel de cotinete, dau si de mincare la maidanezi si arunca si cu borcane in hingheri. Sunt platiti (sau convinsi prin alte metode de trista amintire) de cei interesati sa mentina maidanezii pe strazi, ca sa aibe ei cum fura fondurile primariilor. Ar trebui amendati dur, toti presedintii de asociatii care permit ridicarea unor astfel de constructii. (Ilegale) Prin controale inopinate, nu la sesizarea locatarilor. In fond, cum se rezolva problema constructiilor ilegale in oras? Cotetele nu sunt constructii ilegale pe spatiul public? Si atunci? Ce lege e in orasul asta? In ce priveste soarta maidaenzilor, putin ne intereseaza. Trebuiesc luati de pe strazi! Cum, asta e treaba medicilor veterinari, care stiu mai bine decit "iubitorii" de animale ce metode se aplica la nivel global. (Eficiente.) Aici s-a ajuns tocmai datorita "iubitorilor si iubitoarelor de animale". Si fenomenul este abia la inceput. Sa vedeti peste citva ani, daca nu se vor lua masuri hotarite!(Apoi, eutanasiere nu vor, in adaposturi nu vor, strilizare/castrare, nu vor. Dar noi sa-i vrem pe ei?sa ne muste si omoare copii, femeile si batrinii? Ia sa mai gindeasca un pic daca sunt sanatosi la bibilica!)