Etnobotanicele - Un pariu greşit! Poveşti disperate ale părinţilor consumatorilor de droguri

Etnobotanicele - Un pariu greșit! Povești disperate ale părinților consumatorilor de droguri

„Prima dată când am început să realizez că este ceva în neregulă cu băiatul meu a fost când a avut un acces de furie pentru că nu îi dădea voie tatăl lui să iasă la 12 noaptea din casă. A spart tot din camera lui și a rupt ușa. Apoi, a început să lipsească mai mult seara, vineri de vineri, sâmbătă de sâmbătă. La una din ședințele de la liceu am aflat că începuse să chiulească și avea note mult mai slabe decât până atunci. Am stat de vorbă cu el, dar mi-a spus că a avut o perioadă mai dificilă, dar acum e bine. Însă au mai urmat și alte episoade de furie necontrolată. Mi-am dat seama că este ceva în neregulă. Nu recunoaște nici acum, deși i-am găsit pliculețe goale în cameră. Am refuzat să îi mai dăm bani, dar și-a vândut calculatorul, apoi o geacă, telefonul. Suntem alături de el, dar el încă neagă totul”, povestește Ileana, mama unui elev de clasa a X-a, consumator de etnobotanice.Povestea lui este asemănătoare cu cea a câtorva zeci de tineri din Constanța, iar numărul crește alarmant în fiecare an.Potrivit datelor strânse de Centrul Regional pentru Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CRPECA) Constanța, în anul 2017, mai bine de 8% din elevii de liceu consumaseră experimental droguri.„Cei mai mulți afirmă că au folosit canabis, dar pe locul al doilea se află aceste substanțe noi, cunoscute sub numele de «etnobotanice», o denumire menită să inducă în eroare tinerii, cum că ar fi naturale, că sunt bune pentru consum. Cei mai mulți consumatori sunt elevi în clasa a XI-a și a XII-a, dar consumul tinde să crească începând cu clasa a IX-a”, explică comisar șef Marius Cristian Oprișan, șeful CRPECA Constanța.Substanțe din ce în ce mai puterniceȘi mai grav este că aceste așa-zise „produse naturale” devin din ce în ce mai periculoase, deoarece conțin substanțe toxice pentru organism. „În ultima perioadă, aceste substanțe nu mai conțin nimic din ce ar avea legătură cu denumirea de etnobotanice. Dealerii, în goana lor pentru profit, le combină cu alte substanțe chimice, toxice, și se formează un cocktail care, de regulă, îl conduce pe tânăr la secția de urgență încă de la primele dăți când consumă. Se schimbă compoziția chimică permanent. Dacă până acum ceva vreme apucau să consume o țigară, o țigară și jumătate până să aibă ceva efecte, acum din două, trei fumuri li se face rău și cad jos. Sunt extrem de puternice”, mai spune comisarul șef.Tendințe sinucigașe și agresivitateIar efectele asupra organismului se resimt atât fizic, cât și psihic. Consumatorul are un puls crescut, transpirații puternice, pupile modificate și mișcări involuntare ale ochilor. I se încleștează maxilarul, are insomnie, este agitat, nu mănâncă, prezintă greață și vărsături. Din punct de vedere psihic, efectele sunt chiar mai periculoase. Dincolo de euforie și stimulare puternică, tinerii consumatori ajung să perceapă distorsionat culorile, au halucinații, atacuri de panică, anxietate, momente de paranoia și tendințe sinucigașe.„Efectele etnobotanicelor pot pleca de la un simplu deranj vizual, până la adevărate tragedii. Putem să vedem pe stradă tineri într-o stare de transă, cu un comportament pe care o societate civilă să îl accepte. Sau, pe fondul consumului de astfel de substanțe, tulburări comportamentale, cu scandaluri pe stradă ori în familie. După care, ajungem în sfera penalului, cu referire în special la infracțiunile la regulile rutiere. Condusul sub influența etnobotanicelor este mult mai periculos decât condusul sub influența băuturilor alcoolice. Iar apoi ajungem și la scandaluri care generează în forme de violență, vătămări corporale, chiar și lovituri cauzatoare de moarte și ucideri, ca în cazul crimei de la Brașov. Tinerii trebuie să conștientizeze aceste pericole”, explică comisarul șef Ciprian Sobaru, inspector adjunct al IPJ Constanța.Cursuri în liceeTocmai de aceea, CRPECA a inițiat un amplu proiect de informare în rândul liceenilor asupra riscurilor la care se supun dacă ajung să consume etnobotanice. Reprezentanții Antidrog vor lua la rând în săptămânile următoare liceele din Constanța și le vor prezenta elevilor cazuri concrete de consumatori și efectele nocive ale etnobotanicelor. „Ne dorim să creștem nivelul de informare, de educare și de conștientizare a elevilor de liceu în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de etnobotanice. Estimăm participarea a aproximativ 500 de elevi din zece unități de învățământ din municipiu. Este vorba despre un modul de două ore de activități interactive privitoare la consumul de substanțe interzise, precum și pe linie de violență”, completează comisarul șef Marius - Cristian Oprișan.Sunt vizați elevii din Liceul Tehnologic „I.N. Roman”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Comercial „Carol I”, Colegiul tehnic Energetic, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Teoretic „George Emil Palade”, Colegiul Tehnic „Tomis“, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”.În prezent, la CRPECA Constanța sunt înregistrați 37 de tineri care beneficiază de asistență în tratamentul dependenței de droguri. În realitate, numărul celor care consumă frecvent este mult mai mare.