Eşti persoană fizică autorizată? Care sunt contribuţiile sociale obligatorii şi opţionale

Ești persoană fizică autorizată? Care sunt contribuțiile sociale obligatorii și opționale

Persoana fizică autorizată trebuie să plătească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 16%. Totodată, această categorie de contribuabili are de achitat și anumite contribuții: unele obligatorii, altele opționale. Cotele contribuțiilor, valabileîn acest an, au fost stabilite recent prin legea bugetului de stat pe anul 2015 și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit AvocatNet.ro.Conform reglementărilor în vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate să plătească contribuții de asigurări sociale, adică pensii, și contribuții de asigurări sociale de sănătate. Din categoria contribuțiilor opționale fac parte contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații.Cota contribuției de asigurări sociale (CAS) pe care o persoană fizică autorizată o datorează sistemului de pensii este de 26,3% și se aplică asupra venitului declarat, adică venitul pentru care dorește să se asigure. Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Există, însă, și categorii de persoane fizice autorizate pentru care contribuția de asigurări sociale nu este obligatorie. Pe această listă se înscriu contribuabilii al căror venit net anual, obținut în anul fiscal precedent, este sub 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. De asemenea, nici persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obținerii de venituri salariale sau indemnizații de șomaj nu trebuie să mai plătească CAS pentru veniturile obținute ca persoană fizică autorizată.Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a persoanei fizice autorizate: în sistem real sau pe baza normei de venit. Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Deși asigurarea pentru șomaj nu este obligatorie pentru o persoană fizica autorizată, totuși ea poate alege să o plătească, în cazul în care dorește să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci când nu va mai avea activitate. Contribuția lunară la șomaj este de 0,5% din venitul asigurat. Cât despre contribuția pentru concedii și indemnizații, persoană fizică autorizată poate alege să o plătească, dacă dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale. Conform legii, această contribuție este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit.