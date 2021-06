Este sau nu periculoasă intrarea în mare, la Mamaia? „Turiştii trebuie să fie atenţi când intră în apă”

Un alt cuplu era venit de la Satu Mare. Au străbătut mai bine de 800 de kilometri să se bucure de mare. Spun că nu-i deranjează vremea de afară, că marea este frumoasă oricum. „Suntem de o săptămână şi numai a plouat. Noi am venit pentru mare, nu pentru vreme. Aerul este minunat iar marea…un poem”, ne-a declarat Alina G., turistă din Satu Mare. Faptul că a fost lărgită marea nu este un lucru rău, problema este când intri în mare că nu mai este intrarea lină şi poate fi periculoasă mai ales pentru cei mici. „Eu am făcut ieri baie în mare. Într-adevăr este mai abruptă când intri şi pe urmă cam 50 de metri îmi vine apa până la linia slipului după care iar este adâncă. Trebuie să fie lumea atentă când intră în apă, mai ales pentru copii să nu-i lase nesupravegheaţi”, a precizat Ioan G.







Turiştii să fie atenţi la intrarea în apă



Deşi nu erau turişti prea mulţi, salvamarii erau la datorie. Patru tineri cu vârste cuprinse între 20 şi 27 de ani asigurau perimetrul din zona Cazinoului din Mamaia. Au experienţă de peste şapte ani ca salvamari şi au venit şi în sezonul acesta să vegheze la siguranţa turiştilor din pasiune pentru mare. Le place ce fac şi aşteaptă şi ei să iasă soarele şi să vină lumea la plajă. Întrebaţi dacă este periculoasă intrarea în apă pentru că a fost scos nisip din larg pentru înnisipare şi s-a modificat fundul mării la mal, au răspuns că deocamdată nici ei nu cunosc prea bine cum este pentru că nu au apucat să ia la picior tot malul. Dar îi sfătuiesc pe turişti să fie atenţi şi să nu se arunce direct în valuri la intrarea în mare. Mai întâi să testeze să vadă cum este fundul mării la mal şi apoi să intre în apă. Ei au atras atenţia şi asupra culorii steagurilor care se arborează la foişorul salvamarilor. Dacă este steagul galben înseamnă că îmbăierea este pentru experimentaţi, roşu este interzis scăldatul, iar steagul jumătate galben şi jumătate roşu reprezintă că salvamarii sunt prezenţi pe plajă. Şi coordonatorul salvamarilor din Constanţa a declarat că pe toată perioada sezonului estival vor fi 100 de salvamari pe plajele din Mamaia şi Constanţa. „Avem ATV-uri, bărci, portavoci, tuburi noi de salvare. Când sunt probleme, turiştii să vină cu încredere la salvamar că avem staţii recepţie şi putem intervenii imediat. Apa este periculoasă oricum, iar turiştii când vin la îmbăiere să fie atenţi şi să fie în zonele asigurate de salvamari. Îi sfătuim pe turişti să nu lase copiii nesupravegheaţi. În urma înnisipării zona de îmbăiere s-a îngustat. Dacă în anii trecuţi au fost 100, 200 de metri între mal şi baliza de siguranţă, acum sunt zone de 30, 40 de metri şi trebuie să fie atenţi. În timp, se va aşeza fundul mării şi natura îşi va face treaba”, a precizat Gabriel Culea, coordonatorul salvamarilor din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.





Am fost şi noi pe plajă în zona Cazino din Mamaia unde plaja s-a lărgit cel mai mult, undeva la 300 de metri. Am nimerit o dimineaţă ploioasă cam cum au fost mai toate în ultima perioadă din luna iunie, de zici că nici n-a venit vara. Şi pe plajă erau stoluri de pelicani, un câine şi doar doi trei turişti zgribuliţi care aşteptau nerăbdători soarele. „Am venit pentru câteva zile din Bucureşti. Nu ne-a speriat prognoza, am venit mai mult şi din curiozitate să vedem cum arată plaja mărită la Mamaia. Cred că s-a exagerat. Mergi mult până la apă şi de ce ne pare cel mai rău, de nisip. Era fin şi auriu, era cel mai fin nisip de pe litoralul românesc, aici la Mamaia. Acum nu mai e nimic cum a fost. De trei ani n-am mai venit la mare, dar suntem dezamăgiţi”, ne-a spus Tudor M., turist din capitală.