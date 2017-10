„Este o abordare total greşită să le spui angajaţilor să plece dacă nu le convine, sunt alţii care aşteaptă la poartă!“

„Este o abordare total greșită să le spui angajaților să plece dacă nu le convine, sunt alții care așteaptă la poartă!“

Pe o piață a muncii extrem de instabilă, cu reduceri de personal, disponibilizări colective, tăieri din salarii, Centrala Nucleară de la Cernavodă își motivează angajații, îi promovează, îi formează și, în funcție de necesități, recrutează chiar și oameni noi. Despre managementul resurselor umane și politica de personal, am stat de vorbă cu Gheorghe Epure, șef serviciu Dezvoltare și Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavodă, sucursala Societății Naționale „Nuclearelectrica” S.A. - Câți oameni lucrează, în prezent, în centrală? - Pe teritoriul centralei își desfășoară activitatea aproape 1.700 de angajați proprii și aproximativ 400 de salariați ai firmelor contractoare care prestează servicii pentru centrală. Trei sferturi din angajați sunt bărbați, iar aproape jumătate lucrează pe posturi cu cerințe de studii superioare, restul fiind pe posturi cu studii medii. Un sfert din angajați lucrează în program de tură, asigurând operarea sigură a centralei indiferent că e zi lucrătoare, sâmbătă, duminică sau noaptea de Crăciun. - Cum ați descrie, pe scurt, politica de resurse umane a CNE Cernavodă? - Politica de resurse umane are două direcții prioritate de acțiune: menținerea în organizație a personalului calificat din activitatea de bază a centralei prin măsuri adecvate de motivare și atragerea de personal nou pentru acoperirea ieșirilor inerente de personal, datorate retragerilor la pensie ori altor cauze, și formarea acestuia pentru a face față cu succes sarcinilor de muncă. - De ce considerați importantă menținerea personalului calificat, în condițiile în care am auzit destui angajatori spunându-le angajaților: „Dacă nu vă convine, plecați, sunt alții care așteaptă la poartă”? - Este o abordare total greșită. În orice domeniu de activitate este mult mai costisitor să angajezi și să formezi personal nou decât să menții personalul cu experiență înalt calificat. În plus, în domeniul nuclear, sunt poziții pe care nu ai de unde să le aduci, din afara organizației, personal calificat, de exemplu un șef de tură, un operator cameră de comandă poți să îl selectezi numai din rândul angajaților cu experiență în centrală, iar formarea lor durează ani de zile. - Într-un an câte angajări faceți și câte plecări înregistrați? - Angajările sunt strict dirijate de managementul centralei și vizează atingerea unui optim de personal în raport cu activitatea desfășurată. Plecările nedorite sunt mai puțin predictibile, fiind influențate de mai mulți factori, precum conjunctura pieței forței de muncă și resursele și instrumentele motivaționale aflate la dispoziția managementului centralei. În orice caz, după o perioadă mai dificilă la începutul anilor 2000, când organizația s-a confruntat cu o rată de plecări nedorite care a urcat până spre 2,3% pe an, asta însemnând că, dintr-o mie de angajați, 23 alegeau să plece, în ultimii patru ani, tendința acestui indicator a fost de continuă îmbunătățire, în sensul reducerii ratei plecărilor nedorite la o valoare de 0,65% în anul 2009, adică doar 6-7 oameni dintr-o mie mai aleg să plece spre alți angajatori. Este o performanță cu care puține companii se poate mândri. - De ce ar vrea cineva să se angajeze la Centrala Nucleară de la Cernavodă? - Aici argumentele pot fi diferite de la un om la altul, în funcție de aspirațiile profesionale și personale ale acestuia. Un argument ține de tehnologia performantă care stă la baza procesului de producție a energiei electrice prin procedee nucleare. Oportunitățile certe de dezvoltare profesională și de progres în carieră reprezintă și ele un factor de atracție. De asemenea, stabilitatea locului de muncă poate cântări foarte mult, mai ales că energia electrică produsă prin procedee nucleare are o pondere din ce în ce mai importantă. Nu în ultimul rând, contează climatul organizațional, condițiile de lucru și sistemul atractiv de recunoaștere și recompensare a muncii. - Cum recrutați personalul? - Pentru posturile cu cerințe de experiență în centrală, ofertele de serviciu se adresează numai personalului nostru, fiind popularizate în interior. Pentru posturile care nu presupun obligatoriu experiență în centrală, suplimentar mijloacelor menționate anterior, postăm ofertele pe site-ul centralei www.cne.ro, cei interesați putând să aplice online, notificăm sucursala locală a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța și, de asemenea, le facem publice și prin intermediul mijloacelor locale mass-media.