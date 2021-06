Este nevoie de un nou regulament de acces în Peninsulă? „Zona arată ca un târg auto!”

„Zici că e după bombardamente. Păcat că li s-a permis să intre cu maşina peste tot, pentru că astfel de pavaj nu rezistă nici autoturismelor mai mici, d-apăi jeep-urilor mari şi grele. În plus, nu sunt trotuare, se parchează peste tot, cum îl taie capul pe fiecare. Seara este foarte aglomerat. Sunt blocaje, nervi întinşi. Noi, cei care locuim aici, ne trezim, deseori, că nu avem unde să parcăm pentru că ne sunt ocupate locurile de către cei veniţi la terasă, la restaurant, la plimbare”, ni s-a plâns Marius Rizea, un constănţean care locuieşte în zona peninsulară.

„Credeam că toată zona e pietonală!”





Oamenii recunosc că o regulă prin care să fie interzis accesul maşinilor pe anumite străzi ar trebui impusă cât mai repede. „A fost regulamentul acela dat de primărie, dar era prost gândit. Toţi şmecherii îşi luaseră permis de acces şi intrau cu maşinile ca pe autostradă. De ce în alte oraşe se poate şi la noi nu? Sunt locuri de parcare pe bulevardul Marinarilor, în parcarea de la Poarta 1, la Poarta 2 şi se poate merge pe jos. Nu trebuie să vii cu maşina până la intrarea în Piaţa Ovidiu… este nevoie de o reglementare”, ne-a declarat şi Mioara Roşu.





Turiştii nu se arată nici ei deranjaţi să îşi lase maşina ceva mai departe. „Nici nu ştiam că se poate intra cu maşina până pe străduţele de lângă piaţetă (n.r. Piaţa Ovidiu). Noi am lăsat-o pe bulevardul Tomis, unde am găsit un loc şi am venit pe jos. Credeam că toată zona este pietonală. Oricum este destul de deranjant să vezi atât de multe maşini parcate lângă clădirile vechi. Aproape că nici nu te mai poţi bucura de arhitectură, de izul istoric al zonei”, ne-a mărturisit un turist „la vânătoare” de detalii arhitecturale.