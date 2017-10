Escrocherii cu promisiuni că devii vedetă

1

Patit

Asa este,am patit si eu,am fost abordat in statiunea Mamaia zona Cazino de doi tineri,echipati corespunzator,cu ecusoane,legitimatii,tot ce trebuie,ne-au condus pe mine cu sotia si copilul nostru intr-un spatiu frumos amenajat in zona,ne-au facut cateva poze,am platit 70 lei pentru a intra in asa zisa baza de date,apoi ne-au propus un contract de reprezentare,pentru care trebuia sa platim pe loc 250 euro si ne promiteau aparitii tv ,in reclame etc in maxim 15 zile.Nu am platit suma,dar nici nu am mai primit vreo veste...pe scurt furt la drumul mare,si atentie,am vazut in fiecare statiune acest gen de escrocherie!!!