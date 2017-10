Escrocherii cu lacrimi

Asociațiile și fundațiile umanitare spun răspicat: persoanele care vă bat la ușă sau vă acostează pe stradă, pentru a vă cere donații, sunt, mai mult ca sigur, escroci. Numărul celor care au nevoie de ajutor, pentru a lupta cu o boală crâncenă sau pentru a depăși lipsurile financiare, este în creștere. În același timp însă, sunt și destui care profită de pe urma suferinței lor. De exemplu, cei care se dau drept voluntari ai diverselor fundații umanitare și cer donații în numele năpăstuiților sorții, în plină stradă sau bătând din ușă în ușă. Ieri, în vecinătatea Gării Constanța, o tânără cerea trecătorilor un mic ajutor bănesc pentru o fetiță de cinci anișori, diagnosticată cu tetrapareză spastică, ai cărei părinți ar fi fost lipsiți de posibilități financiare. Ba chiar, drept argumente, ea prezenta copii xerox după niște acte medicale. Îndârjirea ei s-a diminuat însă, repede, când a trebuit să spună ce asociație umanitară reprezintă. „Scrie în acte, ce, nu ați citit?”, a replicat femeia, după care a dispărut din zonă. Reacții asemănătoare au majoritatea celor care solicită donații pe stradă, fapt remarcat chiar de reprezentanții asociațiilor și fundațiilor de ajutoare din Constanța. De altfel, tocmai acești reprezentanți atrag atenția asupra faptului că nu recurg la astfel de metode pentru a strânge donații și nu îi sfătuiesc pe constănțeni să dea bani în aceste contexte. „Nu colectăm astfel donații, sunt prea mulți impostori“ „Nu recurgem la astfel de metode de strângere de fonduri. Din punctul meu de vedere, nu este credibil, pentru că nu este un cadru organizat. Nu am auzit, printre organizațiile pe care le cunosc eu și care lucrează cu persoane cu dizabilități și cazuri sociale, să colecteze donații astfel. Nu îi sfătuiesc pe oameni să ofere bani în astfel de circumstanțe. Foarte ușor se pot obține niște chitanțe, pentru a le oferi în schimb”, a afirmat Mirela Ivan, reprezentanta Fundației „Alături de Voi” Constanța. O altă organizație, aceeași reacție. Alina Davies, de la Asociația „Copiii Tuturor”, ne-a declarat: „Nu folosim această abordare, pentru că nu prezintă încredere. Sunt prea mulți im-postori, astfel că deja ridică semne de întrebare asupra celor care solicită donațiile. Mi s-a întâmplat să îmi bată la ușă o persoană care s-a recomandat ca fiind de la o asociație care ajută copii și când i-am spus că sunt, de asemenea, voluntar, la o altă asociație, a plecat”. Și voluntarii sunt pățiți! Reprezentanții World Vision spun că au organizat, în urmă cu trei ani, o campanie „door to door”, dar asigurându-se că, în prealabil, populația a fost înștiințată prin mass-media de scopul ei. „Organizația World Vision organizează campanii și evenimente de strângere de fonduri, dar acestea sunt întotdeauna mediatizate, astfel încât publicul să știe exact de modul cum sunt colectați banii și cum vor fi cheltuiți. Nu suntem adepții acestei metode, de door to door, deși am apelat la ea, în urmă cu trei ani. Atunci am derulat Campania 2% - privind strângerea a 2% din impozitul pe venit. În prealabil însă, populația a fost anunțată, iar voluntarii noștri au purtat legitimații, însemnele organizației și au fost însoțiți de coordonatorul campaniei. Dacă, pe viitor, organizația va apela la această abordare directă, publicul va cunoaște din timp toate detaliile, perioada și scopul”, ne-a spus Izabela Ștefan-Iorga, din partea World Vision. De altfel, mai trebuie precizat că niciun voluntar al CENTRAS Constanța (organizație de voluntariat care, la nevoie mai „împrumută” voluntari și altor asociații) nu a fost implicat în astfel de acțiuni. Sfatul polițistului Cms. șef Iulian Mândruță, șeful Poliției de Proximitate, îi sfătuiește pe constănțeni să nu îi primească în casă pe cei care le pretind donații. „Atunci când deschid ușa și constată că sunt persoane care le cer donații, să refuze politicos și să închidă ușa. În niciun caz să nu-i poftească în casă. Dacă totuși vor să ofere donații, o pot face în fața apartamentului. Sfatul nostru este să nu-i primească în casă. S-au întâmplat prea multe, tocmai din naivitatea victimelor. Aceste persoane pot fura din apartament, îi pot lovi, riscurile sunt mari”, a arătat ofițerul de poliție. Polițiștii au posibilitatea să-i verifice pe așa-zișii voluntari, dar, de cele mai multe ori, aceștia dispar la vederea oamenilor legii. Cum pot fi verificați cei care cer donații Atât polițiștii, cât și reprezentanții organizațiilor umanitare spun că metodele de verificare a veridicității celor invocate de cei care pretind donații … nu există. Da, le puteți cere legitimațiile sau actele medicale ale beneficiarilor, dar acestea pot fi ușor falsificate. Mai ales că, în general, așa zișii voluntari poartă copii xerox asupra lor. Ori, puteți solicita codul de înregistrare fiscală a asociației - acesta însă poate fi copiat, de cele mai multe ori, de pe Internet.