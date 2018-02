Eroare sau rea voinţă? Româncă încarcerată 13 luni în Marea Britanie, fără vină

Eroare sau rea voință? Româncă încarcerată 13 luni în Marea Britanie, fără vină

Presa britanică a relatat povestea româncei Petruța-Cristina Boșoancă, în vârstă de 25 de ani, ce a fost închisă 13 luni, fără vină, într-un penitenciar din Marea Britanie, acolo unde a și născut.Aceasta a fost acuzată în luna decembrie 2016 că a făcut trafic de carne vie, alături de alte două persoane - Adrian Iordan și Anișoara Lăutaru.Cea care a indicat-o pe Boșoancă drept vinovată a fost o tânără ce le-a spus anchetatorilor că cei trei români ar fi obligat-o să se prostituteze în Anglia, și că în urma acelor acte a rămas însărcinată. Medicii au examinat-o pe tânără și au descoperit că aceasta a rămas însărcinată înainte de a ajunge în Anglia. Din nefericire pentru Petruța Boșoancă, informația nu a fost oficializată.Potrivit judecătorului de caz, avocatul româncei ar fi cerut încă de pe atunci acces la aceste rapoarte medicale, dar i s-a spus ca ele nu există. Faptul ca aceste probe nu au fost făcute publice, a spus judecătorul, "este una dintre cele mai grave greșeli care s-au făcut in acest caz si este nevoie de explicații suplimentare".BBC informează ca politia știa despre aceste lucruri inca din ianuarie 2017, dar ca nu a făcut publice informațiile decat la finele anului trecut. Potrivit avocaților apărării, dovezile nevinovăției româncei ar fi putut fi strânse in doar patru zile, nu in 13 luni cum s-a întâmplat de fapt.Proaspăt eliberată din penitenciar, Petruța Boșoancă a declarat pentru BBC: „Nu era nimeni cu mine când am născut. În lunile în care trebuia să fiu fericită, cu un ochi râdeam, cu unul plângeam. Știam că sunt nevinovată, la început am cerut telefon, am cerut să fie arătate pozele, clipurile video de la camerele de supraveghere, am cerut toate aceste lucruri, dar nu le-a păsat”.