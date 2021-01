EROARE la programarea pentru vaccinare, la Constanţa. „Toţi cei programaţi vor primi mesaj pe telefon, cu adresa corectă!”

Vârstnicii constănţeni, care au reuşit deja să se programeze pentru vaccinarea împotriva COVID-19 şi au fost informaţi că vor trebui să meargă la Spitalul Militar de pe bulevardul Mamaia, trebuie să ştie că s-a strecurat o eroare şi că, de fapt, ei trebuie să se prezinte la intrarea pe stadionul Portul, pe bulevardul 1 Mai.

Aceştia vor primi şi un mesaj pe telefon, pentru a fi redirecţionaţi la adresa corectă. „A fost o eroare. De fapt, centrul de vaccinare este la Spitalul Militar Modular de pe stadionul Portul. Am găsit soluţia cu STS şi tuturor li s-a trimis mesaj să vină aici şi, în felul acesta, sperăm să nu existe persoane care să ajungă acolo, la adresa greşită, având în vedere că aşa a fost descris centrul, deoarece Spitalul Militar are adresa pe bulevardul Mamaia. Zilnic, STS-ul transmite mesaj tuturor celor care sunt programaţi să vină la adresa corectă şi, în felul acesta, sperăm că am rezolvat această problemă. Am făcut toate diligenţele necesare ca persoanele care se programează astăzi deja să intre pe adresa corectă”, a transmis directorul DSP Constanţa, Cristina Schipor.