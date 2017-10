Epava unei nave, descoperită în dreptul staţiunii Eforie Sud

Epava unei nave, descoperită în dreptul stațiunii Eforie Sud

O echipă de scafandri a descoperit, recent, epava unei nave, în largul Mării Negre, în dreptul stațiunii Eforie Sud. Ambarcațiunea este din lemn și nu a fost încă identificată. Scafandrii care au făcut descoperirea solicită părerea specialiștilor vizavi de originea și proveniența navei. Echipa Black Sea Wreck Divers a filmat și a măsurat epava distrusă în mare parte de valuri și de trecerea timpului. Ea se află pe un fund pietros și este într-o stare avansată de degradare. Se mai pot vedea părți din scheletul navei, construit din lemn masiv, precum și bucăți din bordaj, placat cu tablă metalică. Carena are o grosime medie de 8 cm. Pe alocuri, din părțile de lemne ies la iveală cuie metalice realizate probabil din bronz sau cupru, cu lungimi de 5-8 cm. Aproximativ la 5 metri de unul din capeți, posibil spre pupa, se află un cui mare de bronz, folosit cel mai probabil la susținerea catargului. Lemnul din care este construită nava, deși foarte degradat, prezintă o finețe aparte, fiind probabil impregnat și tratat cu diferite rășini. „Potrivit specialiștilor, nava poate avea o vechime de peste două sute de ani. Teoretic, cea mai tânără datare ar putea fi din perioada Războiul Crimeii, dar nu este exclus ca nava să fie din perioada medievală. Lungimea sa de 20 metri, precum și posibila poziționare a catargului în partea dinspre pupa ne duc cu gândul la pânzarul moldovenesc, ambarcațiune extrem de întâlnită în zona țărmurilor, dar și pe râurile interioare. Considerăm că o datare exactă ar fi imperios necesară și aici ar fi de dorit implicarea specialiștilor. Nu în ultimul rând, resturile navei ar putea fi scoase, conservate și expuse într-un muzeu. Echipa BSWD este la dispoziția specialiștilor pentru derularea unui eventual proiect legat de recuperarea și conservarea acestei epave”, precizează echipa de scafandri. Echipa are și alte descoperiri de interes Black Sea Wreck Divers este povestea unui grup de prieteni reuniți în jurul unei pasiuni comune: căutarea și explorarea epavelor din apele teritoriale române ale Mării Negre. „Scopul nostru este transformarea miturilor și poveștilor în fapte reale și împărtășirea lor cu toți pasionații acestui sport”, spun scafandrii. Echipa BSWD este cea care a publicat prima hartă cu epave din apele teritoriale române și a descoperit epavele Miztera Zafira și Vishva Shanti, precum și submarinul rusesc SC213, scufundat la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. De asemenea, a descoperit și a cercetat o structură de metal încă neidentificată, a redescoperit epava Arkadia, a exploatat portului antic Tomis, a explorat și cercetat epavele You Xiu, Sadu și Paris și a arhivat peste 90 de posibile epave. În prezent, echipa numără 14 membri, de vârste, profesii și naționalități diferite.