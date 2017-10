Enigma din adâncurile Constanţei

Enigma din adâncurile Constanței

Seceta din ultimele zile i-a făcut pe mulți să caute soluții pentru a uda culturile de toamnă. Cum sistemul de irigații ceaușist a fost distrus bucățică cu bucățică, oamenilor nu le-a mai rămas decât să foreze pe propria lor cheltuială și să improvizeze alt sistem de a iriga ogoarele. Din bătrâni se vorbește cum că în adâncurile Dobrogei ar fi un fluviu imens, poate chiar mai mare decât Dunărea. Nu se știe de unde vine și când s-a format, dar se presupune că s-ar vărsa în Marea Neagră, sub nivelul mării, de aceea nu se vede la suprafață. Teoria, alimentată cu legende din bătrâni despre fântâni arteziene direct din pământ, nu este încă demonstrată științific. Se mai vorbește că, în perioada comunistă s-ar fi propus exploatarea intensă a apelor subterane. Iar în anii ’80, când se lucra la amenajarea triajului și gării de exploatare a carierei de piatră din Sitorman, în timp ce muncitorii excavau pentru amenajarea terasamentelor, pământul s-ar fi surpat, scoțând la iveală o apă subterană.De asemenea, la un moment dat s-ar fi speculat că fluviul cu pricina ar fi cauza umidității din solul de sub strada Traian, fapt care a dus la surparea malului. „Nu există așa ceva!”De cealaltă parte, unii oameni de știință spun că teoria este absurdă și că un astfel de fluviu nu există. „Într-adevăr, în Dobrogea există apă de adâncuri de foarte bună calitate, dar nu un fluviu pe care să circule navele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Rodica Macaleț, cercetător la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.Totuși nu este negată prezența apelor subterane în cantități mari. Reprezentanții RAJA confirmă că multe astfel de ape sunt deja în exploatare. „Noi avem surse de apă subterană care sunt vechi de ani de zile și pentru a căror exploatare plătim taxe către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral. Însă nu știm dacă ar fi un astfel de fluviu”, a precizat Irina Oprea, pur-tător de cuvânt al S.C. RAJA S.A. Apele subterane nu pot fi folosite în agriculturăFluviu sau nu, apele subterane ar constitui adevărată mană cerească pentru agricultura Dobrogei în acest moment. Seceta afectează culturile, iar consecințele se vor simți în curând în buzunarele noastre. „Sistemul de irigații este la pământ. Toate instalațiile s-au scos. Dacă ne plouă facem agricultură, dacă nu stăm și ne uităm. Seceta e în floare. Am avut o cișmea, dar a secat și aia. Am auzit de mult cum că ar fi ceva prin pământ, dar nu se știe. Nu a văzut nimeni apă țâșnind. Numai Dumnezeu știe ce o fi acolo dedesubt”, ne-a spus un angajat al Primăriei Siliștea, una dintre cele mai afectate localități din județul Constanța. Chiar dacă ar fi acest fluviu el nu va putea fi folosit prea curând pentru că legislația în vigoare interzice exploatarea apelor subterane în agricultură. Probabil că doar timpul va arăta dacă cercetătorii au avut dreptate. Până atunci însă, oamenii vor continua să vorbească pe la colțuri despre această apă mare din pământ.