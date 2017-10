ENEL. Vezi aici unde se opreşte curentul electric, mâine, la Constanţa

ENEL. Vezi aici unde se oprește curentul electric, mâine, la Constanța

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, mâine, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 16, vor fi afectați consumatorii de pe străzile Pictor Nicolae Grigorescu, Ileana Cozânzeana, Lanului și AJOFM Constanța, dar și cei din zona Inel II, cu străzile Solidarității, Eliberării, Cutezătorilor și Berzei, blocul IV 33, scara B, blocul F1, scara C, blocul M, scările A, C și F, blocul S, scara A - întrerupere totală. De asemenea, între orele 9 și 17, sunt anunțate întreruperi pe strada Eliberării nr. 27, la blocul IV 24, scara C - întrerupere totală.În restul județului, între orele 9 și 16, se oprește curentul în localitatea Costinești, pe străzile Tineretului, Gării, Berinde, aleea Mării, aleea Studențească, întrerupere totală aproximativ patru ore, iar, între orele 8 și 16, pe străzile Principală și Schitului - întrerupere totală.De asemenea, între orele 9 și 17, vor fi întreruperi în localitățile Mihai Viteazu, Sinoe și Nicolae Bălcescu, întrerupere parțială.