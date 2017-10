ENEL. Vezi aici unde se opreşte curentul electric, astăzi, la Constanţa

ENEL. Vezi aici unde se oprește curentul electric, astăzi, la Constanța

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 16, sunt afectați consumatorii de pe strada Revoluției nr. 41, blocul SNC - întrerupere totală, precum și cei din zona Inel II, strada Solidarității nr. 1, blocul L2, scara C, strada Eliberării nr. 9, blocul IV39, scara C și scara D, strada Nicolae Milescu nr. 51, blocul PN8, scara C – întrerupere totală.În restul județului, între orele 8 și 16, se oprește curentul în localitatea Eforie Nord, pe aleea Tractorului la intersecție cu strada Crinului, bloc E1, scările A și B - întrerupere totală, iar, între orele 9 și 17, în localitatea Mihai Viteazu - întrerupere parțială, localitatea Sinoe - întrerupere parțială și localitatea Cotu Văii – întrerupere totală.