ENEL. Vezi aici unde se opreşte curentul electric, astăzi, la Constanţa

ENEL. Vezi aici unde se oprește curentul electric, astăzi, la Constanța

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, în municipiul Constanța, între orele 8 și 13, sunt afectați consumatorii din zona Inel II, strada Dumitru Marinescu, blocul IV 44B, scările A, B, C și blocul IV 45, scările B și C, iar între orele 13 și 17, cei din blocurile IV 21, scara A, IV 23, scara B, IV 28, scara C, IV 29, scara B, IV 32, scara B.De asemenea, între orele 9 și 12, vor fi întreruperi în stațiunea Mamaia, la hotel Florida, hotelul și restaurantul Laguna, hotelul Gociman, terenurile de tenis Idu, iar între orele 12 și 15, la blocul Caelia.În restul județului, între orele 8 și 16, sunt anunțate întreruperi ale curentului electric, în localitatea Costinești, pe străzile Stejarului, Schitului, Teiului, Islazului, Arțarului, Salcâmului, Feroviari, între orele 9 și 12, în localitatea Vama Veche, pe străzile Mihail Kogălniceanu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Pescăruș, Nichita Stănescu, Salciei, Arinului, Agricultorilor, Margaretei, Iancu Jianu, iar între orele 12 și 15, pe străzile Tudor Vladimirescu, Plajei, Steaua de Mare, Zambilelor, Meduzei, Falezei. De asemenea, între orele 9 și 15, se oprește curentul în orașul Năvodari, pe străzile D5, D13 și prelungirea D13.