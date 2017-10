Enel a atins pragul de 100.000 de clienți rezidențiali

Enel a ajuns la 100.000 de clienți rezidențiali pe piața concurențială de energie electrică. Acest prag a fost atins în anul în care companiile au lansat prima ofertă pentru internauți și a fost inaugurat primul punct de vânzare în afara zonelor tradiționale de activitate.„Marcăm astăzi un moment important, pe o piață într-o continuă dinamică - clientul rezidențial cu numărul 100.000 activat pe piața concurențială. Această realizare a fost posibilă datorită strategiei noastre centrate asupra clientului și modernizării continue a serviciilor, alături de eforturile pentru digitalizarea canalelor de contact, pentru a fi și mai aproape de clienți. În perioada următoare, vom lansa diverse soluții inovatoare pentru clienții noștri, cu scopul de a le face viața mai ușoară", a declarat Michele Grassi, director general al Enel Energie și Enel Energie Muntenia.Enel a premiat în cadrul unei ceremonii speciale, clientul cu numărul 100.000 activat pe piața liberă, originar din Constanta, dar și primul client, după depășirea acestui prag, activat într-o altă arie decât cele tradiționale. Clientul este originar din Baia Mare. Cei doi vor beneficia de energie electrică gratuită timp de un an.Începând cu luna aceasta, clienții pot alege abonamentul care li se potrivește cel mai bine, dintr-un portofoliu proaspăt lansat, regândit în linie cu noua poziționare a brandului, reflectând nevoile în schimbare ale acestora. Prin urmare, clienții rezidențiali pot alege unul dintre cele trei abonamente, toate oferind predictibilitate, un preț fix și comunicare facilă cu furnizorul, prin contul MyEnel și aplicația pentru telefoane mobile: Enel Fix 24, Enel Simplu Anual și Enel Fix Online. Mai multe detalii cu privire la portofoliul de produse sunt disponibile aici - pentru clienții Enel Energie Muntenia și aici - pentru clienții Enel Energie.În primăvara acestui an, Enel Energie și Enel Energie Muntenia au lansat primul pachet de furnizare a energiei electrice dedicat internauților, cu o prezentare simplă și transparentă. Mai mult, în luna martie, Enel a deschis primul punct de vânzare din Cluj-Napoca, marcând începutul extinderii la nivel național a companiei. Astfel, clienții persoane fizice și juridice din Transilvania beneficiază de un punct dedicat de vânzări în Polus Center Cluj și pot profita de oferte personalizate pe piața liberă.În ultimul an, au fost implementate alte soluții inovative, cu scopul de a permite accesul clienților la serviciile Enel mai facil. Printre acestea se numără - MyEnel Mobile App, un instrument self care, permițând clienților să trimită indexul, să vizualizeze plățile, să acceseze istoricul facturilor, să plătească factura direct de pe telefonul mobil, să transmită cereri către furnizor, obținând informații online. În plus, încă din 2014, compania a lansat oferte pentru servicii cu valoare adăugată - Enel Asistență și Enel Asistență +, punând la dispoziția clienților pachete de asistență pentru instalația lor electrică interioară, servicii de lăcătușerie, reparații la instalațiile de apă și sanitare, printr-o rețea specializată de companii, realizată cu ajutorul partenerului Europ Assistance.