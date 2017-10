eMAG dă lovitura: îşi pune clienţii să-şi repare singuri produsele aflate în garanţie. Planul de reparaţii şi piesele, incluse

6

Garantie

Iphone 5s de nici un an se strica..il duc in service. Raspuns: telefonul are ecranul spart si trebuie inlocuit; garantie pierduta. Eu: aia este o folie de sticla..Nu am avut cu cine sa ma inteleg. Ca sa aflu ca telefonul e cumparat din america in septembrie de catre emag si revandut mie in noiembrie. Deci pierduta si garantia internatioala valabila un an. Am facut sesizare, urmeaza sa mergem la protectia consumatorului daca raspunsul nu va fi in favoarea noastra.