Elevii vor fi testaţi la toate materiile, după întoarcerea din vacanţa de vară

Elevii vor fi testați la toate materiile, după întoarcerea din vacanța de vară

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Educației vrea ca elevii din învățământul obligatoriu să fie testați la fiecare disciplină în parte, la începutul noului an școlar, pentru a se stabili gradul de pregătire individual și pentru ca profesorii, în funcție de rezultate, să-și schimbe ulterior modul de predare, informează NewsIn.Altfel spus, după aceste teste, cadrele didactice vor adapta nivelul pregătirii la nivelul de cunoștințe al elevilor."Fiecare clasă va intra într-o anumită categorie, în funcție de rezultatele obținute la nivelul școlii. Dacă media clasei la română va ieși 7,80 și media școlii e 6,50, clasa cu media 7,80 va fi considerată o clasă peste medie. Dacă e la nivelul mediei, de asemenea e bine pentru că înseamnă că și-a atins toate elementele prevăzute. Dacă e sub media respectivă, înseamnă că toată activitatea profesorului la respectiva disciplină va presupune înainte de toate recuperare. Planificarea profesorului va trebui să arate foarte clar cum anume recuperează ceea ce nu au acumulat copiii și abia apoi să adauge peste. Atât timp cât lași un gol, nu poți avea pretenția că va adăuga la cunoaștere", a explicat, pentru gandul.info, Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educației.Badea a mai spus că împărțirea claselor în categorii, la nivelul fiecărei școli, nu va duce la stigmatizarea elevilor. Testele vor fi date după un calendar stabilit de minister, iar alegerea subiectelor va fi lăsată la latitudinea unităților de învățământ. Ministerul Educației are în plan și introducerea orelor de lectură la ciclul primar. Elevii claselor I-IV vor avea în orar, o dată pe săptămână, o lecție dedicată înțelegerii textelor scrise.