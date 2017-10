Elevii şi studenţii înlocuiesc vacanţa cu slujbe sezoniere pe litoral

Elevii și studenții înlocuiesc vacanța cu slujbe sezoniere pe litoral

Peste 350 de elevi și studenți au venit vineri să-și caute un loc de muncă la evenimentul organizat special pentru ei de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța. 21 de agenți economici au oferit 435 de slujbe de vară, însă tinerii au rămas dezamăgiți de condiții și de paleta săracă de joburi. După ce le-au fost încheiate mediile și au terminat cu examenele, elevii și studenții au început să-și caute joburi pe perioada vacanței pe litoral. Au auzit că se câștigă cel puțin 800 de lei pe lună, dar că pot ajunge și la 2.000 lei dacă lucrează ca barman sau ospătar. Mulți tineri îmbină utilul cu plăcutul atunci când aleg o slujbă de vară, iar planurile de cheltuire a sumelor după încheierea sezonului le-au făcut din timp. Tinerii vor un salariu de 1.200 de lei Pentru un job în alimentație publică - fabricarea gogoșilor americane, societatea BPF IMP EXP SRL oferă un salariu de 1.200 lei pentru 8 ore de muncă pe zi, la care se pot adăuga și orele suplimentare. „Vom deschide puncte de lucru la Cleopatra, Venus, Kaufland și Radio Vacanța. Vreau de la tineri seriozitate maximă, pentru că mi s-a întâmplat să lucreze două-trei săptămâni și apoi să plece. Au posibilitatea, dacă rămân, să obțină și o calificare și la fiecare sfârșit de sezon, ofer angajaților o săptămână la munte pe cheltuiala firmei”, a declarat patronul firmei, Aurelian Benghea. Oferta a fost aproximativ aceeași la fiecare stand, însă tinerii care au mai lucrat în alți ani pe perioada verii ne-au spus că sunt doar promisiuni, în realitate salariul e mai mic. Le convine însă să lucreze și pe 600-700 de lei, pentru că își rotunjesc veniturile cu ciubucuri. Student în ultimul an la Universitatea Maritimă Constanța, Mihai Pîntea caută un post de barman. „Lucrez de patru ani pe vară, prefer să fac un ban, decât să stau degeaba. Nu pot să plec în voiaj pentru că, din cauza crizei, firmele lucrează cu oamenii vechi, iar pentru cei ieșiți de pe băncile facultății e foarte greu. Mă mulțumesc să am un salariu de 1.000 lei ca barman, pentru că-mi iese și peste și mă descurc”, ne-a spus Mihai. Tinerii au putut opta la bursa organizată vineri și pentru un job de promoter. Ștefania are 17 ani și este pentru prima dată când își dorește să lucreze în vacanță. Este interesată să lucreze ca promoter și se mulțumește cu 600 de lei pentru că, spunea ea, nu are experiență. „Angajatorii cer experiență și nu ne dau posibilitatea să ne formăm, de aceea e greu să găsim un loc de muncă”, s-au plâns două studente, Flori și Andreea. Vor să lucreze pe un salariu minim de 1.200 lei pe lună și promit în schimb seriozitate. 42 de tineri au fost angajați pe loc Agenții economici care anga-jează elevi sau studenți pe perioada vacanței beneficiază de un stimulent financiar de la stat de 250 de lei. Cât privește rata șomajului, Constanța se află pe locul patru la nivel național, înregistrând un procent de 3,8%. „Va trebui să fim activi și să întâmpinăm eventualele probleme după terminarea sezonului estival, când cei din turism își închid punctele de lucru de pe litoral. Totuși, nu cred să fie o explozie a ratei șomajului în toamnă. Oricum, vom face tot posibilul să atenuăm o eventuală creștere”, a atras atenția Romulus Florin Mincă, directorul coordonator al AJOFM Constanța. O primă măsură care va fi luată va fi organizarea unei burse a locurilor de muncă pentru absolvenți, în septembrie. Potrivit informațiilor furnizate de directorul coordonator al AJOFM Constanța, la Bursa locurilor de muncă de vineri, din cele 435 de posturi vacante, 42 persoane au fost încadrate pe loc și 237 au fost intervievate.