Elevi militari, instruire practică la bordul unui distrugător american

Doi elevi militari de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale s-au aflat ambarcați, în perioada 28 iunie – 4 iulie, la bordul distrugătorului american USS Ross (DDG 71), pentru a asista la desfășurarea unei secvențe a exercițiului militar multinațional naval Sea Breeze 21, organizat de Marina militară ucraineană, cu sprijinul Statelor Unite ale Americii.Elevii fruntași Claudiu Brindea și Tudor Melinte au asistat la operațiunile de planificare ale activităților specifice, le-a fost prezentată tehnica de luptă de la bordul navei aferentă domeniilor lor de studiu, respectiv Arme sub apă și Radiolocație navală. De asemenea, elevii români i-au putut vedea în acțiune de militarii americani în timpul operării instalațiilor de artilerie de la bord.Un moment inedit pentru elevii militari a fost și cel în care o navă militară a Federației Ruse s-a apropiat de distrugătorul american, în încercarea de supraveghere a acțiunilor desfășurate nu departe de frontiera maritimă a Federației Ruse. Elevii militari români au avut astfel ocazia de a vedea cum este gestionată real o astfel de situație în cadrul forțelor NATO.Experiența de doar câteva zile a elevilor Claudiu Brindea și Tudor Melinte la bordul distrugătorului american a fost o oportunitate inedită și utilă pentru viitoarea lor profesie, o spun amândoi. „Am fost tratați cu multă deschidere. Ne-a fost prezentată nava și ne-au fost explicate rolurile echipamentelor. Am fost lăsați să observăm și ni s-a răspuns la toate întrebările pe care le-am adresat. A fost o bună oportunitate de a vedea tehnica militară folosită de un alt stat membru NATO și de a observa rutina militarilor americani”, afirmă elev fruntaș Tudor Melinte.Participarea celor doi elevi la o acțiune militară de asemenea amploare a fost posibilă prin programul Eurasian Partnership SHIPRIDER, asumat de Forțele Navale Române și U.S. Navy în cadrul Parteneriatul Stategic dintre România și Statele Unite. Activitatea este menită să contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale între Forțele Navale Române și cele ale Statelor Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic și constituie o oportunitate în scopul creșterii nivelului de instruire a viitorilor maiștri militari de marină, într-un mediu multinațional.„A fost o experiență deosebită din care am avut ce învăța. U.S. Navy reprezintă un model aspirațional chiar și pentru noi, iar șansa de a interacționa cu unii dintre cei mai bine pregătiți militari din lume a fost pentru noi o onoare. Sperăm să mai avem astfel de oportunități care să ne ridice nivelul de cunoștințe”, apreciază elev fruntaș Claudiu Brindea.