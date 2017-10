Eforie se pregăteşte de noul sezon estival. A început curăţenia de primăvară

1

nu pentru turisti ci pentru ca vin alegerile

Stati linistiti, Brailoiu mincinos nu face curatenie pentru sezonul estival - oricum Eforiile au devenit tiganii complete - ci pentru ca vin alegerile iar toti locuitorii lobotomizati il vor vota inca odata pentru ca este baiat bun, face curat, este copil de profesor si orice alte motive idioate. Nu se uita nimeni la faptul ca in ultimii 4 ani curatenia in statiuni a fost la pamant, ca spatiile verzi din cele doua orase au fost transformate in serparii, iarna nu sunt impodobite orasele iar iluminatul public functioneaza din 5 stalpi in 5 stalpi, si asa mai departe. Sper ca si el sa devina dispensabil pentru DNA si sa-i ofere cazare gratuita pentru muti ani.