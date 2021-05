Efectele nedorite ale pandemiei. O mamă reclamă că ora de sport i-a îmbolnăvit copilul

Ea spune că în urma efortului intens de la ora de educaţie fizică, copilul a făcut febră musculară şi i-a crescut pulsul la 180. De atunci s-au rostogolit problemele de sănătate, după cum povesteşte mama. „A făcut febră musculară puternică, copilul nu s-a mai putut da jos din pat, nu-şi mai putea mişca mâinile şi picioarele. Îl ajutam şi să mănânce şi să meargă la toaletă. Miercuri seara a acuzat dureri în spate, în dreptul inimii şi că nu poate să respire, mai ales când merge şi când încearcă să vorbească. Până acum nu a avut astfel de probleme”, a mai spus mama băiatului. Copilul a povestit acasă că „sportul intens i-a provocat durerile”, iar joi, mama l-a dus la medicul de familie şi la analize. A vrut să-l vadă şi un medic cardiolog, dar a găsit un loc liber tocmai pe 4 august. Între timp, vineri seara, iar i-a crescut băiatului tensiunea şi pulsul. „A avut ameţeli, nu mai vedea şi a simţit un fior în cap. Am chemat ambulanţa şi l-am dus la urgenţă. Numai că la noi, la Constanţa, nu avem cardiologi de copii şi l-am scos pe semnătură să mergem la Bucureşti. Este programat să-i pună holter să-i monitorizeze tensiunea 24 de ore”, a precizat mama copilului.



Ce spun cadrele didactice





Ulterior, pe 24, mama elevului a mers la școală ca să ceară explicaţii, de ce nu a fost crezut copilul că îi este rău şi că îl dor picioarele și a fost obligat să continue ora de sport, deși îi spusese profesoarei că-i este rău, după cum susține minorul.



„Nu mi-a plăcut atitudinea doamnei directoare. A ridicat tonul la mine şi a încercat să muşamalizeze totul, că băiatul minte, că doamna de sport l-a pus deoparte. Mi s-a spus să nu-l duc la şcoală, să-l ţin acasă până se face bine, să nu facă vreo criză la şcoală”, a adăugat mama supărată.





Am fost şi noi la Şcoala Gimnazială nr.38 „Dimitrie Cantemir” să aflăm şi părerea părţii acuzate. Am stat de vorbă cu Iris Sarchizian, directorul şcolii, Violeta Marin, directorul adjunct, Luciana Şerban, învăţătoare şi Gabriela Tomescu, profesor de Educaţie Fizică şi Sport.





„Adevărul este că e un copil care nu a spus că are vreo problemă de sănătate. Eu nu am ştiut de vreo problemă, el nu mi-a spus nimic şi am făcut ora de educaţie fizică aşa cum fac cu toţi copiii. Am făcut cu ei încălzirea şi am ţinut lecţia normal. Nu am făcut nimic special, nu i-am pus la efort intens. Se poate vedea şi pe camerele de luat vederi din curtea şcolii. Dacă îmi zicea că îl doare ceva îl lăsam să se aşeze, pentru că aici nu suntem la sport de performanţă”, a declarat profesorul de sport. Pe de altă parte, directorul şcolii, spune că nu s-a întâmplat niciodată ca un cadru didactic să forţeze un elev peste limitele lui. „Dacă era ceva grav, prima dată auzeam eu. Nu s-a întâmplat niciodată ca la orele de educaţie fizică, sau la orice altă oră un profesor să suprasolicite efortul unui copil. Mămica, care a făcut reclamaţia a venit la noi prin transfer de la şcoala 29. Noi nu am interzis copilului să vină la şcoală”, a declarat directorul şcolii 38. Doamna învăţătoare, pentru care mama are numai cuvinte de laudă, a precizat că băiatul este un copil sensibil dar că nu a dat semne care să o îngrijoreze.







„Marţi, 11 mai, a doua oră a avut educaţie fizică. Următoarele două ore le-au avut cu mine. A ieşit la tablă, a scris. La noi toată lumea iese la tablă. Copilul nu a spus că „mă doare inima, nu pot să respir”, nu l-am văzut că gâfâie, schimbat la faţă, nimic. Şi nu a mai venit la şcoală. Mama m-a anunţat că are febră musculară şi nu-l mai aduce la şcoală pentru că pleacă cu el la Bucureşti pentru investigaţii medicale”, a subliniat învăţătoarea băiatului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, în condiţiile în care mama este hotărâtă să meargă mai departe.





