Efectele creşterii CASS: Muncă la negru, disponibilizări şi mai puţini absolvenţi angajaţi

Efectele creșterii CASS: Muncă la negru, disponibilizări și mai puțini absolvenți angajați

Ştire online publicată Joi, 09 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii de afaceri afirmă că plata contribuțiilor de sănătate (CASS) raportat la salariul mediu pe economie, în cazul câștigurilor mai mici decât acesta, va duce la extinderea muncii la negru, disponibilizări de personal și limitarea angajărilor de tineri absolvenți, mai ales în turism și construcții.Potrivit noului proiect de lege a sănătății (art. 154), cotele procentuale la contrubuția la asigurările sociale de sănătate plătită de angajator este de 5,2%, aplicată la salariul mediu brut pe țară, pentru fiecare angajat care câștigă mai puțin decât media."Majorarea contribuțiilor pentru sănătate ar crește foarte mult cheltuielile multor sectoare: hoteluri, restaurante, construcții, textile etc. Toate acestea au foarte mulți angajați dacă nu cu slariul minim pe economie, cel puțin cu salarii sub salariul mediu", a declarat Cristian Pârvan, secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).El afirmă că dacă se majorează cheltuielile și firmele nu pot absorbi aceste creșteri, fie lucrează la negru, fie concediază o parte din angajați."Teoretic, această creștere a contribuțiilor aduce bani în plus pentru sănătate, dar dacă se pierd locuri de muncă, nu știu dacă statul câștigă ceva", a mai spus Pârvan.În luna iunie 2012, câștigul salarial mediu nominal brut lunar a fost de 2.140 lei. Salariul minim brut este 700 de lei pe lună.