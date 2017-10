Şefa de la AJOFM, Emilia Murineanu, se joacă cu nervii liberalilor

Șefa de la AJOFM, Emilia Murineanu, se joacă cu nervii liberalilor

Strategia aplicată de liberali în cazul directorului executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Emilia Murineanu, membru PD, nu a avut efectul scontat. În urmă cu câteva zile, exact atunci când femeia se afla internată în secția de cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, responsabilii de la centru au dat dispoziție să fie detașată în celălalt capăt al țării, mai precis la AJOFM Satu Mare. Această manevră se pare că a avut la bază experiența celorlalte demiteri în rândul democraților care ocupau anumite posturi cheie pe la diverse instituții. Litigiile promovate în instanță de Mircea Banias de la Administrația Porturilor Maritime Constanța, Valentin Zeicu de la Administrația Canalelor Navigabile, Paul Brânză de la Autoritatea Navală Română sau Oscar Beneș de la Casa Județeană de Pensii Constanța care dăduseră concurs pentru ocuparea funcțiilor de directori executivi la aceste instituții și care au fost debarcați cu forța pe criterii politice, au dat de gândit liberalilor. Drept urmare, aceștia au pus la cale o nouă strategie în cazul șefei de la AJOFM Constanța, Emilia Murineanu, care a dat și ea concurs pentru ocuparea funcției. Pentru a nu mai lăsa portița litigiului în instanță deschis, liberalii au aplicat o nouă strategie, respectiv detașarea în celălalt capăt al țării, unde postul de director executiv al AJOFM Satu Mare este vacant, cu gândul că probabil va refuza și în cele din urmă va demisiona. Mai mult, liberalii au avut și o motivație „pozitivă” față de Murineanu căreia i-au spus că va fi trimisă acolo pentru „eficientizarea activității”. Că lucrurile nu stau chiar cum au fost gândite de liberali o dovedește decizia Emiliei Murineanu care a hotărât să nu se dea bătută. „Eu sunt genul de om căruia atunci când i se cere ajutorul nu mă dau la o parte. Am discutat cu familia mea și am acceptat să plec la Satu Mare, să fac treabă acolo dacă asta vor. Dar am să mă întorc la Constanța după șase luni. Detașarea nu poate depăși această perioadă” a precizat Murineanu. În altă ordine de idei, liberalii nici nu au așteptat să vadă decizia Emiliei Murineanu și cel care era destinat să-i ia locul, Dragoș Poteleanu, a și fost instalat în funcție, semn că jocurile erau făcute dinainte. Totul pe blat și departe de ochii curioși ai presei. În consecință, în momentul de față, soarta AJOFM Constanța se află în mâinile a doi liberali: directorul general executiv interimar Dragoș Poteleanu și Felician Ionel în calitate de director executiv adjunct. Cum poți deveni director într-o săptămână Faptul că manevra făcută în cazul Emiliei Murineanu nu este decât o nouă strategie liberală o demonstrează mutarea șah-mat care a avut loc la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța. Acolo lucrurile au fost mult mai simple, pentru că Stere Sponte cel care, de fapt, a pus pe roate instituția încă de la înființarea ei nu dăduse concurs pentru ocuparea funcției. Așadar, în acest caz nu a fost nevoie decât de o simplă decizie prin care Stere Sponte a fost demis. Totuși, și aici pașii s-au făcut cu repeziciune, atunci când Sponte se afla în concediu de odihnă. Mai mult, cel care a fost numit la conducerea instituției, Ionel Spătaru, nu a avut timp nici să vadă bine pe unde se află condica de serviciu. 