Educaţie ecologică în cadrul proiectului Ecoweb

Educație ecologică în cadrul proiectului Ecoweb

Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) lansează proiectul EcoWeb - O resursă națională pentru educația ecologică. Proiectul are ca scop promovarea activităților de educație ecologică pe teritoriul țării și îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice de mediu și școli, precum și organizațiile non-guvernamentale ce activează în domeniu. „Un mediu curat și sănătos depinde de comportamentul și conștiința fiecărei persoane. Proiectul EcoWeb va împărtăși tinerilor lecții privind protecția mediului și va permite creșterea unei noi generații de cetățeni responsabili în ceea ce privește mediul înconjurător” a declarat Mihail Fâcă, președintele ANPM. Proiectul EcoWeb are trei obiective principale și anume: crearea unui website cu materiale educaționale privind mediul, evidențierea contribuțiilor depuse de diferite persoane sau organizații implicate în procesul de educație ecologică și crearea unei rețele de comunicare și colaborare între organizațiile non-guvernamentale, școli și autoritățile publice. Tuturor celor care trimit planuri de lecții le va fi recunoscută contribuția prin postarea materialelor concepute pe pagina de internet a proiectului, iar cei care trimit mai mult de cinci planuri vor fi menționați pe site sub numele de „Parteneri în proiect”. Termenul limită pentru transmiterea planurilor de lecții este data de 17 aprilie 2009, iar website-ul va fi disponibil în mai 2009. Planurile de lecții pot fi trimise pe adresa de email: ecoweb@anpm.ro. Proiectul EcoWeb este finanțat de ANPM în parteneriat cu Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională și Corpul Păcii.