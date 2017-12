Educaţia, din nou subfinanţată. "Salariile profesorilor sunt umilitoare. Ce speranţă mai are această ţară?"

Educația, din nou subfinanțată. "Salariile profesorilor sunt umilitoare. Ce speranță mai are această țară?"

r Sindicatele din învățământ amenință cu proteste de amploareProfund subfinanțat de mai bine de douăzeci de ani, învățământul românesc a pierdut mult din valoare și a devenit, din ce în ce, mai superficial. Deși la nivel declarativ toți miniștrii au spus că Educația este o prioritate, când a fost vorba de bani, aceasta a rămas cu firimiturile. Și în 2018, se anunță din nou buget de austeritate.„Sistemul de educație din România are nevoie de investiții serioase, pentru a permite elevilor să facă performanță și, mai ales, pentru a ține pasul cu schimbările acestui secol”, sunt de părere reprezentanții sindicatelor din învățământ.„Nu putem tolera la nesfârșit situația în care: încă avem multe școli care nu corespund standardelor europene; mulți profesori au salariile la nivelul angajaților necalificați din alte domenii; bugetul Educației situează România la coada țărilor europene. Cei care conduc această țară încalcă grav legea care prevede alocarea a 6% din PIB pentru Educație”, considerii liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.Sistemul de învățământ din România va primi, în anul 2018, un buget în valoare de 27 de miliarde de lei, fără a lua în calcul banii alocați pentru investiții, dar și cu aceștia, este foarte probabil ca în anul 2018 procentul din PIB alocat Educației să nu depășească 3,5%. Adică puțin peste jumătate din cât prevede legea, potrivit căreia sistemul de învățământ din România ar trebui să aibă un buget de 6% din PIB.„Lipsa banilor se reflectă în sărăcia din școli!“Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția Guvernului, Parlamentului, precum și președintelui României, asupra gravității acestei situații.„Avem o lege care nu se aplică! Este inadmisibil ce se întâmplă, atâta timp cât media europeană a procentului din PIB alocat educației este de 5,4%, iar media în Europa de Est este de 4,7%. Lipsa banilor alocați acestui sistem se reflectă în sărăcia din școli. Iar acest lucru ne costă pe toți: profesori, elevi și părinți. Cum să cerem performanță unui sistem care nu e tratat ca o prioritate națională, așa cum se clamează?”, consideră Simion Hancescu, președintele FSLI.Acesta mai susține că angajații din Educație au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar.„Salariile cadrelor didactice sunt, după toate majorările din ultimii ani, umilitoare, iar ceea ce este revoltător, acestea vor rămâne la fel și după aplicarea Legii de salarizare Nr.153/2017. Acum, salariul unui profesor care are o vechime de 25 de ani la catedră, este comparabil cu acela al unui angajat cu studii gimnaziale de la o primărie, asta grație prevederilor legii mai sus menționate. Dacă un profesor este plătit sub nivelul salariului unui muncitor necalificat, ce speranță mai are această țară?”, se întreabă retoric sindicaliștii.„Este posibil să se ajungă la un protest de amploare!“„Educația este un domeniu care a fost neglijat în ultimii 27 de ani în ceea ce privește finanțarea, iar acum «decontăm» cu toții nepăsarea, amânarea sau nerespectarea unei legi. Așa am ajuns să fim unici în Uniunea Europeană: suntem singura țară în care Educația se face și cu necalificați. Alocarea sub 6% din PIB pentru Educație este, din punctul meu de vedere, un atentat la siguranța României. Viitorul României este direct condiționat de performanța sistemului educațional, iar această performanță depinde de finanțarea învățământului. Este revoltător cum insituțiile statului au acordat învățământului «resturi» din buget, iar ceea ce este de neînțeles, este faptul că președintele României, profesor fiind, a promulgat în ultimii trei ani legile bugetului de stat, fără nicio tresărire, conștient fiind că se încalcă prevederile legale. Și probabil așa va proceda și cu bugetul pentru anul 2018. Așa cum stau lucrurile, este posibil să se ajungă la un protest de amploare, în care să fie implicați părinții și salariații din învățământ, pentru a cere un lucru elementar: respectarea legii, în sensul de a se aloca pentru Educație 6% din PIB”, a declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.