Economisește analizând cu atenție ofertele primite

Ştire online publicată Miercuri, 18 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cu certitudine că nu este nicio persoană care să nu fie asaltată în fiecare zi cu diverse oferte, prin intermediul diferitelor medii (online, TV, radio, indoor, outdoor, etc.). Nu toate aceste oferte se ridică la înălțimea așteptărilor, iar prețurile reduse sau promoțiile “spectaculoase” ascund o serie de capcane care vor contribui la scăderea finanțelor tale, iar nu la atragerea de economii. Fie că este vorba despre împrumuturi online 2018 , despre oferte din partea operatorilor de telefonie mobilă, a societăților de cablu și televiziune, fie că este vorba despre ofertele lanțurilor de magazine sau a rețelelor de retail, fiecare ofertă în parte trebuie analizată, nu doar la nivel individual, ci și prin comparație cu celelalte oferte de pe piață. De la cardurile de fidelitate cu diverse reduceri în farmacii și până la asigurările RCA, CASCO sau de viață, atât timp cât vei realiza o analiză în profunzime și bazată pe un model comparativ, șansele de a obține avantaje materiale pe termen lung vor crește proporțional cu verificarea realizată.Nu trebuie să dai curs niciunei oferte până când nu te convingi de veridicitatea ei, mai ales a celor primite prin intermediul emailului. Ofertele care sunt “prea frumoase, ca să fie adevărate” trebuie analizate cu un spor de atenție pentru că acestea, de regulă, ascund variate capcane, care sunt de natură a pune în pericol nu doar siguranța mediilor de transmitere, ci o mulțime de alte aspecte, mai ales de natură financiară (în cazul virușilor atașați unor astfel de oferte). În momentul în care ai stabilit că este vorba despre o ofertă valabilă (prin verificarea pe site-ul expeditorului sau prin contactarea unei persoane din cadrul serviciului de asistență clienți) atunci trebuie să compari oferta cu ceea ce există pe piață, ca alternativă.De exemplu, în cazul polițelor de asigurări sau pentru credite online doar cu buletinul trebuie să te convingi că respectivă ofertă chiar este cea mai avantajoasă de pe piață pentru tine și că îți poate aduce beneficii pe termen lung. În plus, nu uita să te interesezi și de nivelul de solvabilitate al ofertantului, mai ales dacă este vorba despre oferte care vin dintr-un mediu cu un nivel foarte ridicat al fluctuației financiare. De cele mai multe ori, atunci când “uităm” sau nu mai dorim să ne interesăm dacă există alternative mai bune și acceptăm prima oferta primită, vom descoperi că nivelul economisirii va fi nul. De aceea, ori de câte ori există o opțiune mai bună din punct de vedere financiar, această trebuie prioritizată și aleasă în dauna altor oferte.Gândește-te că dacă plătești mai puțin pentru un produs, atunci îți vor rămâne bani mai mulți de direcționat către contul de economii. Desigur, nu trebuie uitat nici aspectul legat de calitate, pentru o ofertă care are un preț ușor mai ridicat, dar care prezintă avantaje superioare din punct de vedere al calității, o să-ți ofere pe termen lung mai multe beneficii. De aceea, o analiză atentă și efectuată prin comparație îți va dezvălui mult mai ușor caracteristicile reale ale ofertei, iar posibilitatea ca tu să economisești este mult mai ridicată!