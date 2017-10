Din lipsă de bani

Echipajul pentru salvarea animalelor sălbatice nu mai intervine

Echipajul de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, înființat de Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin Constanța, își întrerupe temporar activitatea, din lipsă de fonduri. „Numărul mult mai mare de cazuri decât cel pe care l-am estimat la începutul activității E.I.S.A.S.D. - Echipajului de intervenție și salvare a animalelor sălbatice aflate în dificultate, 60 - 70 pe an față de peste 400 câte au fost în primele cinci luni, suprapus peste imposibilitatea identificării unor resurse suplimentare pentru a întreține funcționarea acestei structuri creată și finanțată integral de către membri organizației noastre, ne determină să suspendăm temporar activitatea de intervenție în teren a echipajului, precum și preluarea de noi cazuri. Capacitatea centrului improvizat de noi în acest scop este depășită în prezent. Ne pare foarte rău că trebuie să luăm această decizie. La început, am prevăzut cheltuieli de 7.000 - 8.000 de lei pe an pentru acțiunile de intervenție. Am ajuns deja în primele cinci luni de la lansare, să cheltuim peste 20.000 lei”, a precizat directorul S.E.O.P.M.M, Răzvan Popescu Mirceni.Până în prezent, echipajul a intervenit în 408 de cazuri între care 371 pescăruși, doi arici, opt țestoase dobrogene, trei berze, trei șorecari comuni, un vânturel, trei pui de marsuin eșuați, un stârc pitic, șapte cormorani mari, un pelican comun, o pereche de rață cu cap verde și patru pui, un pui de lăcar, un pui de cuc. 350 de lei pentru situații de maximă urgență De asemenea, echipajul a fost cel care a tras primul semnal de alarmă în cazul numărului mare de pescăruși în stare de agonie din această vară, demarând în parteneriat cu Direcția Sanitară Veterinară Constanța și procedurile pentru stabilirea cauzelor care au condus la apariția acestui fenomen. Încă nu s-a descoperit cauza, dar se cercetează în continuare. „Imediat ce vom identifica resursele materiale necesare continuării activității E.I.S.A.S.D. vom reîncepe activitatea de intervenție. În prezent mai dispunem de o rezervă de 350 lei, pe care o păstrăm pentru situația în care ar trebui intervenit în vederea salvării unor indivizi ai unor specii puternic amenințate din Dobrogea. Practic, acești bani ar fi suficienți doar pentru combustibil și medicație de prim-ajutor, dacă ar surveni un caz în nordul județului Tulcea spre exemplu”, a mai precizat Răzvan Popescu Mirceni.