Echipa Sport Forum face uitate durerile de coloană!

Într-o lume în care aproape tot sistemul a devenit o industrie, în care am uitat că lucrăm cu ființe umane, mai există încă locuri în care rezultatele vorbesc de la sine, unul dintre acestea fiind Sport Forum David Academy.O veste bună pentru constănțeni. În curând, Sport Forum David Academy va inaugura un nou centru de recuperare, unde, pe lângă sportivii de performanță, orice constănțean cu probleme la coloana vertebrală sau de aparat locomotor poate lua parte la programe cu tradiție de peste 25 de ani în Europa.„Sper ca, la începutul anului 2013, constănțenii care au nevoie de noi să-și desfășoare activitatea la cel mai înalt nivel din punct de vedere al ambientului. La noi, pacienții găsesc programe personalizate, asistență permanentă, explicații amănunțite, răbdare, profesionalism și certitudinea că ceea ce fac îi ajută pe termen lung. Încercăm să redăm cât mai exact experiența germană acumulată, iar satisfacția muncii este dată de recăpătarea funcționalității normale și dispariția durerilor. Nu este greu să redai zâmbetul unui om, trebuie doar să-ți pese și să ai soluții responsabile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Buta, specialist coordonator în cadrul Sport Forum.Cu siguranță, aparatura și procedurile de la Sport Forum sunt similare cu cele din Germania, acolo unde se află „cartierul general”. Ei bine, trebuie să știți că și serviciile din acest centru de recuperare sunt tot de nota 10, pentru că profesorul Paul Neagu, omul care a pus pe picioare afacerea, și-a ales două colaboratoare care provin din lumea sportului și a cercetării științifice, pricepute, extrem de plăcute și… frumoase foc.Daniela Buta (ex-Marcu) a fost șefă de promoție a Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius”, promoția 2006, an în care a și început treaba la Sport Forum. A practicat, între 1997 și 2002, kaiacul, cucerind o medalie de aur, 10 de argint și una de bronz la Campionatele Naționale de fond viteză pentru juniori. Între 2006 și 2012, a efectuat o serie de specializări (gimnastică în bazin, terapie de sală etc.), în centre de cercetare și terapie din Winterberg, Dusseldorf sau Hamm.Alexandra Păduraru este mezina echipei. Și ea a fost șefă de promoție a FEFS, promoția 2012. A practicat voleiul între 1999 și 2008, la SLEN 90 Cernavodă, echipă în tricoul căreia a câștigat medalia de argint la CN de minivolei (2001) și medalia de aur, tot la CN de minivolei, în 2002. A venit la Sport Forum în luna august a acestui an, s-a integrat rapid în colectiv și se pregătește acum nu numai pentru cursurile de masterat, ci și de specializările în Germania.„Ne bucurăm să avem o echipă așa de tânără și de bine instruită. O dată cu venirea Alexandrei, Centrul de recuperare Sport Forum acoperă programul pe întreaga durată a zilei, de la ora 7.00, la ora 22.00. Divulg și un mic secret: toată activitatea de aici, de la Constanța, este supravegheată direct de mine, în Germania, prin intermediul unui sistem de transmisie audio și video de ultimă generație. Astfel, atât pacienții, cât și echipa noastră sunt conectați permanent la rigoarea germană”, ne-a declarat profesorul Paul Neagu.Concluzia: dacă vă supără durerile de coloană sau aveți afecțiuni precum discopatie lombară, sciatică ori hernie de disc, nu mai stați pe gânduri și apelați la serviciile Sport Forum. Centrul de recuperare este amplasat în Constanța, strada Crișana nr. 62. Înscrieri în programele Sport Forum se fac la tel. 0771.692.916 sau 0724.184.484.