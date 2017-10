Echipa „Oceanic Club” a început acţiunile de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră

Echipa „Oceanic Club” a început acțiunile de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră

Echipa Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club” a început programul de observații asupra perimetrelor frecventate de delfini la coasta românească. La acțiune au participat și reprezentanți ai Societății Ornitologice din România.Sâmbătă, 6 aprilie 2013, a fost efectuată prima zi de deplasări pe mare cu două obiective majore, de a face observații asupra comportamentului delfinilor prezenți în perimetrele înregistrate ca zone de hrănire și de a monitoriza migrației și prezenței speciilor de păsări Puffinus yelkouan și Phalacrocorax aristotelis sub coordonarea Societății Ornitologice Române în cadrul proiectului finanțat de către Comisia Europeană Black Sea Seabirds: Preparing the basis for an inventory for Marine Important Bird Areas along the southern Black Sea Coast (Romania, Bulgaria and Turkey).„În timpul misiunii s-a înregistrat prezența unui grup de șapte delfini din specia Tursiops truncatus hrănindu-se în perimetrul codificat în baza noastră de date ca fiind 1 A, la trei km depărtare de țărm în dreptul localității Agigea. În timpul transectului efectuat la distanța de 3,5 km de țărm spre sud, în dreptul Mânăstirii «Sfânta Maria de la Mare» am înregistrat un grup de trei marsuini aflați în migrație pe direcția Sud-Nord”, a anunțat biologul Răzvan Popescu Mirceni, președintele S.E.O.P.M.M. „Oceanic Club”.În ce privește monitorizarea ornitologică, Emil Todorov, reprezentantul Societății Ornitologice din România, a înregistrat prezența unui exemplar de Puffinus yelkouan aflat în migrație către NNE.