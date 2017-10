Echinocţiul de toamnă 2017 are loc astăzi! Cum ne afectează fenomenul şi ce schimbări apar

Echinocțiul de toamnă 2017 are loc astăzi! Cum ne afectează fenomenul și ce schimbări apar

Ştire online publicată Vineri, 22 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Echinocțiul de toamnă 2017 este momentul în care Soarele în mișcarea sa aparentă anuală trece prin punctul de intersecție a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă.Echinocțiul de toamnă are loc când Soarele traversează ecuatorul din emisfera nordică în cea sudică. În emisfera nordică, echinocțiul de toamnă are loc în momentul în care longitudinea aparentă a Soarelui este de 180 grade. În această zi, în emisfera australă începe primăvara.De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeași dată, deoarece anul calendaristic nu este egal cu cel tropic. De când a fost alcătuit calendarul gregorian (1582) echinocțiul de toamnă a căzut la 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie. Va fi la 21 septembrie abia în 2092 și aceasta se va întâmpla pentru prima oară de la crearea calendarului gregorian și se va repeta doar în 2096.Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Aflându-se deci la această dată în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopților. Singurele excepții le întâlnim în regiunile polare, în zona polului nord incepând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocțiului de primavară, potrivit astro-urseanu.ro.Odată cu Echinocțiul de toamnă 2017, energia universală a planetei se schimbă. Balanța aduce cu ea un alt tip de energie, ideal pentru manifestare și gândire sau pentru meditație. Este o energie de factură pozitivă. Zilele de toamnă care vor curge până la instalarea iernii astronomice reprezintă momentul oportun pentru a aduce echilibrul în toate aspectele vieții noastre. Toamna este un timp al destinderii, dar și al deciziei și al angajamentului, citează libertatea.ro