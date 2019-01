Ecaterina Andronescu, despre greşelile din manuale: Nu mă întrebaţi pe mine de greşelile altora

Ecaterina Andronescu, despre greșelile din manuale: Nu mă întrebați pe mine de greșelile altora

"Nu mă întrebați pe mine de greșelile altora, să-i întrebați pe cei care greșesc și mai ales să îi punem să își corecteze greșelile. Vreau să vă spun că în acest an, poate ați și văzut pe site-ul nostru, am rescris metodologia pentru manuale. Am deschis competiția pentru manuale pentru că interesul nostru este să avem manuale corecte, manuale de calitate. Și dacă o să vă uitați în metodologie o să vedeți că anul acesta saltul spre calitatea manualelor este absolut imens. Se punctează cu 100 de puncte calitatea manualelor și niciun manual nu este selectat dacă obține mai puțin de 95 de puncte din 100, ceea ce după opinia mea este să spunem un criteriu care să ne asigure că vom avea manuale de calitate", a declarat Ecaterina Andronescu.



Ea a menționat că este o responsabilitate foarte mare și a celor care fac evaluarea manualelor.



"Este o responsabilitate foarte mare și a celor care fac evaluarea manualelor pentru că cel care evaluează își asumă o responsabilitate. Nu trebuie să fii specialist în geografie ca să vezi că la Turnu Severin ai pus Turnu Măgurele, autorul de manuale a pus Turnu Măgurele. Eu cred că au fost și neatenții, ca să le numesc într-o manieră ușor academică", a menționat ministrul Educației.



Ecaterina Andronescu a fost prezentă vineri, la sărbătorirea Centenarului Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Constanța. De asemenea, vineri după amiază, ministrul Educației Naționale va avea întâlniri cu conducerea Universității Ovidius.



Senatorul USR Dan Lungu susține că, în urma unei interpelări făcute la Ministerul Educației, i s-a comunicat că autorii manualelor unice, dar cu greșeli multiple, au încasat sume cuprinse între 25.000 - 45.000 de lei brut. Lungu consideră că aceste onorarii sunt nejustificate, că procedura de selecție nu a fost transparentă și nu există garanția că au fost aleși cei mai buni specialiști.