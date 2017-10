Constănțenii își amintesc să fie oameni doar la tragedii:

"E bătaie de joc! Ne-am dezumanizat complet!"

Să donezi sânge nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute, dacă nu ar fi procedurile standard care trebuie respectate de fiecare donator. Uneori, procedura durează și două ore, asta în cazul în care există mulți donatori și fiecare trebuie să aștepte, să îi vină rândul. Normal, ar trebui să dureze 45 de minute, cu tot cu repaosul de după. Dacă sunt mai mulți la rând, timpul se prelungește, deoarece, în principiu, ar trebui să doneze câte opt persoane pe oră. „Sunt anumite proceduri care trebuie respectate. Donarea în sine durează câteva minute, însă timpul se prelungește din diverse motive. Se face evaluarea pacientului, apoi acesta trebuie să citească niște materiale informative și să completeze un chestionar. Unii citesc mai greu, alții au diferite dificultăți de înțelegere, timpul pentru fiecare este diferit. După această procedură, intră la medic unde se face evaluare medicală și analizele medicale, durează aproximativ 6-7 minute. Într-adevăr, este puțin de așteptat până să-i vină rândul fiecăruia. Motivații pentru a nu dona se găsesc o mie”, a declarat dr. Alina Mirella Dobrotă, director CRTS.Pentru a răspunde nemulțumirilor celor care au serviciu, din luna mai, personalul CRTS a hotărât să lucreze și sâmbăta. Potrivit conducerii, angajații Centrului de Transfuzii lucrează zeci de ore suplimentare, neplătite și, de multe ori, oamenii care vin să doneze sunt prea puțini.„Am organizat și colecte mobile, prin tot felul de locații din județ. Aveam 15 locații în anii trecuți, însă le-am redus, pentru că nu avem susținere din partea primăriilor care ar trebui să anunțe oamenii, mai ales din mediul rural. Sâmbătă, vom merge la Mangalia, iar pe 24 septembrie la Corbu. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu există înlocuitor pentru acest tratament. Oricine poate avea nevoie de sânge”, mai spune directorul CRTS.Transfuzia sanguină este un tratament care necesită implicarea oamenilor. Potrivit dr. Dobrotă, în cazul anumitor accidente, angajații CRTS au fost solicitați să se mobilizeze, deoarece se vor prezenta peste o sută de persoane pentru a dona. „Am venit repede din concediu și am ținut oamenii peste program. E bătaie de joc! Au venit 28 de persoane. E vina celor care anunță cifre fără a fi siguri”, explică medicul.În medie, la CRTS ajung aproximativ 10 donatori pe zi, o cifră foarte mică, în comparație cu 60 - 75 de persoane pe zi, cât ar trebui pentru a acoperi necesarul de sânge. O parte dintre aceștia nu sunt admiși, din mai multe motive, iar prin eliminare, cifra ar trebui să ajungă la 50 de persoane donatoare. Colecta pe luna august, a anului trecut, a fost 850 de pungi, o lună slabă, spun specialiștii. Iar în luna august, anul curent, au fost colectate 942 de pungi. Diferența de 92 de pungi a fost făcută de cele trei accidente grave care au survenit în această vară și care au dus la mobilizarea întregului județ: explozia de la Petromidia, accidentul în care a fost implicată fetița din Valu lui Traian și accidentul rutier în care au fost implicați mai mulți jandarmi.„Nu este posibil să acționăm doar în caz de situații de criză. Ne-am dezumanizat complet! Am încercat să contactez persoane reprezentante ale Primăriei, dar nu am primit niciun răspuns. Trebuie să-și arate susținerea față de această activitate. Întreprinderile cu mulți angajați pot ajuta, prin mobilizarea lor, precum și ONG-urile, care pot finanța diferite activități de donare. În Europa, aceste acțiuni sunt foarte bine văzute”, completează dr. Alina Dobrotă.Donatorii trebuie să înțeleagă că sunt și restricții, pentru persoanele care au călătorit de curând, persoanele cu boli incurabile etc. Persoanele care au avut hepatită trebuie să prezinte documente medicale pentru ca medicii să vadă despre ce tip de hepatită este vorba.„La noi, oamenii nu prea au dovezi medicale, de aceea, pentru securitatea pacientului, nu acceptăm decât acele persoane cu acte doveditoare. În cazul în care donatorul a avut hepatita A și poate dovedi, poate dona sânge. Altfel, aceste teste trebuie să le facă pacientul pe cheltuiala sa, iar noi nu putem să cerem acest lucru. Poate astfel pierdem oameni, dar nu ne putem asuma aceste riscuri”, conchide directorul CRTS.