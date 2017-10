După ce criterii se restituie proprietăţile pe faleza de la Modern?

După ce criterii se restituie proprietățile pe faleza de la Modern?

Construirea unui imobil pe faleza din dreptul plajei Modern stârnește nenumărate nemulțumiri: actualii locatarii ai zonei atrag atenția, așa cum arătam într-o ediție anterioară a ziarului „Cuget Liber”, că lucrarea pune în pericol siguranța blocurilor din imediata vecinătate și ar putea duce inclusiv la prăbușirea malului. De altfel, ei arată că zona este una de risc maxim, iar construcția se ridică pe un teren revendicat de pe o stradă prăbușită în mare de mai bine de 50 de ani. Indignați sunt însă și foștii locatari, cei care au avut case pe strada Mircea cel Bătrân, dar au fost expropriați la demolarea din 1985. Ei nu au reușit, nici până în ziua de astăzi, să intre în posesia proprietăților. Unul dintre foștii proprietari care se luptă, parcă, cu morile de vânt, pentru a-și recupera terenul, este Olga Coca. După anii în care a tot trimis adrese către Primăria Constanța și cu o hotărâre judecătorească în buzunar, femeia tot nu a fost pusă în drepturi. A plantat copacii de pe faleză Bătrâna a locuit, împreună cu soțul Nicolae Coca și cei doi copii, pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 56A. În 1985 au fost expropriați, alături de vecinii lor, în baza Decretului 141, pentru că în zona urma să se ridice blocuri. Construcțiile nu au mai fost însă realizate, în prezent pe locul fostelor case fiind promenada din dreptul plajei Modern. „Acolo este toată copilăria mea. Ne-am mutat acolo în 1970, la moartea mătușii mele, care a lăsat casa moștenire tatălui meu. Iar în 1985, când dădeam examenul de bacalaureat, a venit decretul de demolare. Am încercat să-i convingem să amâne demolarea măcar până terminam examenele, dar nu am reușit”, își aduce aminte fiica bătrânei. De altfel, Olga Coca recunoaște, și astăzi, cu ușurință locul unde a avut casa. „Soțul meu a plantat, în colțurile curții, un dud și o salcie. Și astăzi mai pot fi văzuți acești copaci, care delimitau proprietatea de 225,25 de metri pătrați”, ne-a spus femeia. Mai mult, potrivit acesteia, tot soțul ei a plantat și câțiva oțetari, care acum au împânzit malul, asigurându-i stabilitatea. Cu hotărârea judecătorească în sertar În 1992, familia Coca a început demersurile pentru recuperarea proprietății, iar ani la rând a tot trimis adrese și notificări forurilor competente. „În 1997, am trimis o adresă inclusiv Guvernului României, Departamentului pentru Administrație Publică Locală, iar răspunsul lor ne-a convins să ne adresăm și instanței de judecată, căci ne-au spus că suntem îndreptățiți să primim terenul”, ne-a spus con-stănțeanca. În schimb, altă opinie au avut, în toți acești ani, reprezentanții Primăriei Constanța. „Ne-au tot chemat, ani la rând, să le ducem actele pe care avem. Invariabil însă, ne-au răspuns că nu pot restitui proprietatea, pentru că este spațiu verde”, a afirmat Olga Coca. În dosarul 659/2005, magistrații Tribunalului Constanța au admis acțiunea reclamanților și au dispus ca Primăria Constanța să emită o dispoziție motivată de restituire în natură a suprafeței deținute pe strada Mircea cel Bătrân. „Primăria ar fi putut să facă apel, dar nu a făcut-o. Dar nici nu a luat vreo măsură. După ce s-a pronunțat instanța, am mers în audiență la Direcția Administrației Publice, unde mi s-a spus că nu se poate face nimic, pentru că este domeniu public și spațiu verde. Așa că, stau de cinci ani cu hotărârea judecătorească, dar nu am primit nimic”, a adăugat reclamanta. În toate adresele primite de la primărie, răspunsul a fost: „Se respinge cererea numiților Coca Nicolae și Olga, privind restituirea terenului situat în str. Mircea cel Bătrân, nr. 56A, motivat de faptul că terenul a trecut în proprietatea statului și în prezent este afectat de spații verzi, neîncadrându-se în prevederile art. 36 din Legea 18/1991”. Și asta deși instanța a decis că familia trebuie repusă în drepturi. Legea - pentru unii mumă, pentru alți ciumă Având în vedere răspunsurile primite, familia a și renunțat să mai spere că va primi vreodată proprietatea sau despăgubiri. Au rămas însă uimiți când au aflat că alții au fost împroprietăriți în vecinătatea fostei lor case, iar în prezent ridică un imobil în buza falezei. „Dar pentru ei nu este tot spațiu verde? În cazul lor de ce a putut fi restituit terenul, mai ales că este vorba de o stradă prăbușită, care nu mai există de jumătate de deceniu, iar în cazul nostru, nu? Nu este aceeași lege? Care au fost criteriile după care au decis ce proprietăți se restituie și care nu, de vreme ce este în aceeași zonă?”, se întreabă constănțeanca. Ea a adăugat, referitor la împrejurările în care se ridică imobilul de pe faleză: „Ceea ce au spus cei de la Taxe și Impozite, cum că strada Mircea cel Bătrân este fosta stradă Cărămidari, este o minciună. Aceste străzi erau paralele, noi locuiam pe Mircea și aveam colegi care locuiau pe Cărămidari. Cum pot spune că este vorba de aceeași stradă?”.