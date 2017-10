Duhovnicul Arsenie Papacioc, internat la Cardiologie

Starea de sănătate a părintelui arhimandrit Arsenie Papacioc, duhovnicul Mănăstirii „Sf. Maria” din Techirghiol, s-a ameliorat, spun medicii Spitalului Județean Constanța. Duhovnicul a fost internat din cauza unor probleme urologice mai vechi, dar care au recidivat. În momentul internării, părintele era slăbit, nu prea mânca și era deshidratat. De asemenea, pe lângă problemele urologice, pacientul are și probleme neurologice și cardiologice, dar și o ușoară insuficiență renală, legate de vârsta înaintată - părintele are aproape 97 de ani. În cursul zilei de ieri, pacientul a fost perfuzat, iar în cursul după-amiezii, pentru că starea lui s-a îmbunătățit, a fost transferat de pe Secția de Urologie pe cea de Cardiologie. S-a luat această decizie întrucât pe secția respectivă există linie de gardă. Ideal ar fi fost ca părintele Arsenie să fie supravegheat în Secția de Terapie Intensivă, dar a refuzat. Părintele Arsenie Papacioc este considerat a fi unul dintre cei mai mari duhovnici ai ortodoxiei; în urmă cu 12 ani, Preacuviosul a fost operat de prostată de dr. Viorel Tode, cel care îl are sub supraveghere și în prezent.