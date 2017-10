Drumuri închise, localităţi fără apă şi curent, cursuri şcolare suspendate!

2

Perdele forestiere !

An de an ne lovim de aceleasi probleme, inszapezirea drumurilor ! Autoritatile nu vor sa ia in considerare perdelele forestiere plantate pe marginea drumurlor ! Pornind de la simplele garduri vii, pana la perdelele forestiere formate din pomi, amplasate de o parte si de alta a drumurilor ! Perdelele forestiere ar opri depunerea zapezii pe drumurile publice, ar opri formarea sulurilor de zapada, ar curata aerul de poluarea excesiva produsa de autovehicule, ar sustine solul si ar atrage, vara, umiditatea in sol, benefica, mai ales pentru culturile agricole ! A inceput ceva Consiliul Judetean Constanta, dar mai sunt multe de facut !