"Drumul tău către succes!". 12 paşi către o viaţă împlinită, de Lorand Soares-Szasz şi Brian Tracy

"Drumul tău către succes!". 12 pași către o viață împlinită, de Lorand Soares-Szasz și Brian Tracy

Trainerul român Lorand Soares-Szasz a publicat, împreună cu unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și traineri din lume, Brian Tracy, cartea „Drumul tău către succes”, care cuprinde 12 pași pragmatici pentru o viață împlinită, adaptată la specificul psihosocial al publicului român.Lucrarea, publicată la Editura Publica, reprezintă o sinteză a zeci de ani de experiență la cel mai înalt nivel acumulată de antreprenorul canadian Brian Tracy în toată lumea, combinată cu pragmatismul și aplicabilitatea la mentalitatea și condițiile din România, venite din partea lui Loránd Soares-Szász.„Am 33 de ani și abia acum cred că am înțeles cu adevărat că drumul către succes e diferit pentru fiecare dintre noi. Am înțeles că «americănismele» nu funcționează într-o comunitate ieșită dintr-un aspru comunism, în care să taci și să te supui era varianta corectă de a trăi. «Drumul tău către succes» este o carte pentru fiecare dintre noi, atât pentru cei care am învățat să tăcem când am fi spus ce credem, cât și pentru cei care am învățat că cerul e întotdeauna albastru și iarba verde, că o greșeală te izolează sau că un loc de muncă bine plătit, stabil și cochet e tot ce ți-ai putea dori. Este un ghid pentru cei care nu acceptă ceea ce societatea le oferă ca fiind «corect», ci vor să încerce pe propria piele, vor să gândească trăznit, să trăiască fără teama de eșec pentru că înțeleg că eșecul este parte din lecția vieții”, a declarat Lorand Soares-Szasz.Lorand Soares Szász este unul dintre cei mai apreciați traineri români - a fost desemnat, de două ori consecutiv, cel mai bun speaker din România în cadrul Business Days. Lorand inspiră mii de oameni în fiecare lună la seminariile și workshopurile sale, dar și online, pe Facebook și pe blog, în cadrul unei comunități de peste 190.000 de membri.Brian Tracy este președinte și CEO al Brian Tracy International, o companie specializată în trainingul și dezvoltarea indivizilor și a companiilor. A oferit consultanță unui număr de peste 1.000 de companii și, în calitate de speaker și leader de seminarii, vorbește anual unui număr de peste 250.000 de oameni. Este autorul a multor bestselleruri traduse în 42 de limbi de circulație internațională.