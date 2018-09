Drumul ruşinii! Mii de turişti şi localnici îşi pot rupe maşinile în orice moment

Drumul rușinii! Mii de turiști și localnici își pot rupe mașinile în orice moment

O vacanță petrecută la Moieciu sau la Cheile Grădiștei ne întărește convingerea că avem o țară extraordinar de frumoasă, însă parcă fie nu vrem, fie nu știm să punem în valoare darurile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu.Un exemplu concret îl reprezintă mizeria de drum (pentru că nu poate fi catalogat altfel) ce face legătura între Cristian, Râșnov și Moieciu de Jos, o zonă tranzitată de sute de mii de localnici și turiști. DN 73 s-a transformat într-un veritabil coșmar pentru șoferi, care au nevoie de nervi de oțel pentru a ajunge cu bine și cu mașinile nerupte la destinație.Practic, cei câțiva kilometri ce leagă localitățile amintite sunt străbătuți nu doar în câteva minute, ci în mai bine de o oră!!!Cum s-a ajuns aici? Instituțiile responsabile - Direcția Regională de Drumuri Brașov, CNAIR, administrația locală - se întrec în explicații și comunicate, însă crunta realitate se menține de vreo șapte ani.Da, stimați cititori, care v-ați umplut de nervi parcurgând „drumul rușinii”. A trecut an după an, iar craterele tot acolo sunt, iar lucrările nu se vor finaliza, în cel mai fericit caz, până la finele lui 2019.XXX„DN73, pe toată lungimea lui, face obiectul unui program amplu de modernizare printr-un contract desfășurat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare, cu o valoare de peste 275 de milioane de lei. În acest scop drumul a fost predat încă din data de 15 martie 2017 concernului format din asocierea a 4 firme care se ocupă de lucrările de modernizare. Pe toată durata contractului, întreținerea drumului revine acestora, inclusiv reparațiile curente pe porțiunile care nu au intrat încă în modernizare“, au anunțat reprezentanții CNAIR.XXXConstructorul contractat de Compania de Autostrăzi să repare drumul - Asocierea dintre Azvi SA, Straco Grup SRL, Piomar Development și Tractebe - a început să lucreze unele porțiuni de pe o bandă a drumului, apoi s-a oprit. De ce?„Mai întâi, sunt porțiuni de drum care trec prin situri Natura 2000. Orice ai vrea să faci acolo, ai nevoie de autorizație de mediu. N-o ai, nu lucrezi, ca să nu încalci legea. Și știm cu toții că la noi documentația nu se eliberează de la o zi la alta.Apoi, parte din șosea era realizată din plăci de beton. Faimoasele plăci de beton care se pot ridica, la căldură. Acestea au fost scoase și se lucrează la refacerea corpului drumului.Nu în ultimul rând, drumul trece și pe teritoriul Brașovului și pe cel al Argeșului. E nevoie de o stație de ciment care să deservească întreg proiectul și care, probabil, va fi amplasată la Râșnov. Dar decizia nu s-a luat repede. Autoritățile locale din zonă sunt de culori politice diferite, au rivalitățile lor, iar asta n-a ajutat deloc la accelerarea lucrărilor”, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru ziare.com.XXXLa explicații, suntem profesori universitari! În concluzie, dacă aveți drum prin zonă, să aveți răbdare. Multă răbdare!