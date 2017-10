„Drumul oaselor” din buricul Constanţei

„Drumul oaselor” din buricul Constanței

De ani buni, insistă prin adrese, pe lângă autoritățile locale, pentru a simți, și ei, că sunt constănțeni. Nu cer decât ce li se cuvine: să scape de maidanezi, să aibă canalizare și să le fie asfaltată strada. Până acum, nu au primit decât promisiuni. Iar până își va aduce aminte cineva și de ei, locatarii străzii Albastre, sunt nevoiți să-și pună viața în pericol, zi de zi, trecând liniile de cale ferată pentru a merge la școală ori la serviciu. „Ăsta este drumul oaselor!”, ne întâmpină una dintre locatarele de pe strada Albastră. O spune cu zâmbetul pe buze, făcând haz de necaz. Este nemulțumită și simte, asemenea vecinilor, că autoritățile locale au uitat de ei. Strada este situată între gardul de la Oil Terminal și calea ferată, iar accesul se face dinspre strada Caraiman. Puțini sunt însă cei care știu de existența acestei străzi și mai puțini sunt cei care au călcat vreodată pe aici. Accesul este dificil, iar cele câteva familii care și-au ridicat case aici au pătimit în nenumărate rânduri din această cauză. „Terenul a fost al CFR-ului, dar l-a luat primăria. O parte dintre noi am cumpărat casele, suntem proprietari și pe imobile și pe teren. Este greu, mai ales atunci când plouă, pentru că suntem blocați. Mașinile nu mai pot să treacă de gropile de la intrarea pe stradă, așa că ne descurcăm cum putem. Ne luăm copiii în spinare și trecem calea ferată în cizme”, ne-a spus Mărioara Sava. O vecină își amintește cum, nu cu mult timp în urmă, taximetristul nu a vrut să intre pe strada plină de gropi și pietre, lăsând-o cu bagaje cu tot, la intersecția cu strada Caraiman. Copiii trec linia ferată pentru a merge la școală Copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Zi de zi, sunt nevoiți să traverseze liniile de cale ferată pentru a merge la școală. Părinții spun că preferă să procedeze astfel, pentru a intra mai repede „în civilizație”, pe Șos. Mangaliei, pentru că este mai sigur. E drept, își riscă viața, dar alternativa este preferată față de pericolele și maidanezii, aciuați din zona Abator, care îi pot pândi de-a lungul străzii Albastre. „Au fost oameni loviți de tren, un vecin a rămas fără picioare, dar ce să facem? Eu am băiatul clasa a III-a și în fiecare zi îl trec liniile de cale ferată. Alți vecini au copiii mai mari, s-au obișnuit deja”, spune, resemnată, o femeie. Groapa de gunoi în spatele casei Un alt motiv de nemulțumire este groapa de gunoi ce se formează în tunelul dezafectat al CFR-ului, aflat în spatele caselor. „Vin mașini încărcate cu moloz și îl descarcă în groapă. Am făcut sesizări și la primărie, și la poliție, dar nu s-a schimbat nimic. Avem copii mici și ne este teamă, pentru că este un adevărat focar de infecție. Dar nu ne bagă nimeni în seamă!”, s-a plâns un alt locatar. Ce primesc în schimbul taxelor și impozitelor? Oamenii spun că au căutat salvarea la Primăria Constanța. Au trimis zeci de adrese, dar la cele mai multe li s-a răspuns doar cu promisiuni. Magda Rezi Dumitrache nu a stat cu mâinile în sân și a „asaltat” autoritățile cu solicitări: pentru instalarea iluminatului public, pentru canalizare, pentru asfaltarea străzii. Până acum nu a obținut decât ca pe stradă să fie instalați câțiva stâlpi de iluminat. „Și cu iluminatul, cât a durat până s-a rezolvat. La un moment dat începuseră și să asfalteze. Au montat și o plăcuță cu «Drum în lucru», au pietruit o parte din drum, undeva în capăt, dar între timp ne-au uitat. După vreun an, au dat plăcuța jos și nu s-a mai făcut nimic. Acum încercăm să obținem canalizare, pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă. Noi plătim taxe, impozite, suntem la zi cu toate, suntem corecți, dar cu toate acestea suferim”, a afirmat femeia.