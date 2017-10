Drept la replică

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În legătură cu articolul „Un bărbat crește în curtea casei sale 40 de câini, spre disperarea vecinilor” publicat în ziarul „Cuget Liber” din data de 25.03.2009, în pagina 6, vă rog să-mi publicați dreptul la replică: Țin să menționez că în anul 2004 am cumpărat această casă în comuna Cobadin, special pentru câinii mei, casă pe care am amenajat-o pentru a le oferi condiții bune de viață și am cheltuit sute de milioane de lei anual pentru hrană, medicamentație, tratamente, contracte cu firme de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, contract cu medicul veterinar, înscriere la Asociația Chinologică. Anonimului care face afirmații în ziarul dvs. îi recomand să-și cumpere un câine sau o pisică pentru a constata cât de puternic poate fi un animal cu caracter și personalitate ce își asumă faptele. El anonim a fost și în comunism, anonim rămâne până moare. Domnului viceprimar din comuna Cobadin îi recomand, pentru a nu mai fi depășit de situație, să respecte Legea 155/2001. Totodată, să se ocupe în mod legal de distribuirea fondurilor pentru reparația grădiniței, a școlii, a căminului cultural, asfaltarea durabilă a drumurilor, de canalizare ce să mai vorbim, ocuparea prin concurs, cu oameni competenți, a posturilor din primărie. Pentru liniștea viceprimarului îi aduc la cunoștință că nu comercializez câini, dar ar fi bine să obțină avizele de la Direcția Sanitar - Veterinară și Garda de Mediu pentru târgul de animale din Cobadin, ce se ține în fiecare duminică, fără aviz, și unde se vând animale bolnave fără certificate medicale. Lui Ștefan Siteavu, agent șef în cadrul Poliției Cobadin, i-am depus plângere penală pentru instrumentarea cu rea intenție a plângerilor formulate de mine și pentru abuz în serviciu. Și altădată să ceară avizul Biroului de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și comandanților săi când instigă lumea să formuleze reclamații împotriva mea. La final vă spun că nu mor câinii când voi unii (am eliminat din text un calificativ insultător - n.r.). Cu mulțumiri, Dan Marin