Dramele copiilor crescuţi de fraţi şi bunici

Dramele copiilor crescuți de frați și bunici

Mii de copii din județul Constanța, crescuți de bunici sau alte rude, își trăiesc copilăria cu dorul de părinți.Cei mai mulți dintre ei sunt în pragul adolescenței, o vârstă critică, spun specialiștii, moment în care prezența părinților reprezintă „startul“ unei vieți adulte sănătoase.Crescuți de frații mai mari sau pe lângă bunicii neputincioși, mii de copii constănțeni trăiesc drama plecării părinților la muncă, peste hotare. Cei mai mulți dintre ei apucă să își mai vadă părinții doar cu ocazia sărbătorilor, când aceștia ajung înapoi în familie sau să se mulțumească cu „pachete” trimise din străinătate, care să le amintească de cei care le-au dat viață.Potrivit statisticilor Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța, în primul trimestru al acestui an, în aproape 564 de familii, ambii părinți și-au lăsat copiii în țară și în peste 2.216 de cazuri, unul dintre părinți a plecat. Totodată, 3.305 copii sunt în grija rudelor, în prezent, fără măsuri de protecție socială.„Numărul total de copii ai căror pă-rinți sunt plecați la muncă în străină-tate este de 3.617, numai în primul trimestru al acestui an, dintre care 1.901 sunt băieți și 1.716 sunt fete. În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă a acestor copii, avem înregistrate următoarele date: 30 de copii mai mici de un an, 96 de copii cu vârsta cuprinsă între 1 și 2 ani, 524 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, 794 de copii cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani, 1.129 de copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 13 ani și 1.044 de copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani. Sunt și zeci de copii aflați în această situație, care beneficiază de servicii de îngrijire de zi aflate în centre de asistență educațională integrată sau centre de consiliere pentru părinți și copii din județ”, a precizat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța.Bunicii țin locul părințilorPotrivit datelor DGASPC Constanța, în majoritatea cazurilor, bunicii sunt cei care țin loc de „părinți” pentru acești copii.„Majoritatea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sunt lăsați în grija bunicilor sau a rudelor până la gradul IV. Astfel, sunt în evidențele DGASPC 656 de copii cu ambii părinți plecați în străinătate, 2.480 de copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate și 369 cu părinte unic susținător al familiei monoparentale plecat la muncă în străinătate, lăsați în grija bunicilor”, a mai precizat reprezentantul instituției.Părinții sunt obligați de lege să își declare plecareaPotrivit reprezentanților DGASPC Constanța, părinții sunt obligați să meargă la primăria de care aparțin și să își declare intenția de a lăsa copiii în grija rudelor cu 40 de zile înainte de data plecării. Mai mult decât atât, ei sunt obligați să declare în grija cui lasă copiii și care este durata de timp în care vor lipsi.