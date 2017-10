DRAMA unei TINERE STUDENTE din CONSTANŢA, viitor medic / A PRIMIT UN DIAGNOSTIC CRUNT... Să o ajutăm să trăiască!

2

CAS

Mama a primit diagnostic : "cancer" .... si sincer tot tratamentul a fost suportat de CAS . Nu inteleg dc tot timpul se apeleaza la spiritul civic ? Sincer sunt altii cu probleme super mari gen unde dorm la noapte si nu isi mai face nimeni probleme pentru ei. Toti arata cu degetul si nimanui nu ii pasa. Imi pare rau pentru acest caz ... dar sincer nu am intins niciodata mana. Am preferat sa indur, sa tac si sa fac tot posibilu sa am ceea ce imi trebuie. Oare ca eu nu am unde sa dorm conteza? Ca sunt un cetatean care plateste taxe si impozite catre primaria Constanta si nu am primit nimic in schimb. Sa mai zic?