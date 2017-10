Drama unei fetiţe de 5 luni: născută prematur şi fără vedere

Drama unei fetițe de 5 luni: născută prematur și fără vedere

Născută prematur în maternitatea Constanța, o fetiță de doar 5 luni suferă de o afecțiune care nu îi permite să își vadă mama. Carmen Maria este condamnată să trăiască în întuneric, iar singura șansă la o viață normală este o intervenție chirurgicală în SUA.Din cauza lipsurilor financiare și a stării de sănătate nu tocmai bune, Emilia Maximiuc, o constănțeancă de 37 de ani, învățată cu greutățile încă de tânără, a adus pe lume doi copii, ambii prematuri. Un băiețel care acum are 2 ani și jumătate și o fetiță de 5 luni. Dacă în cazul băiețelului doar norocul a făcut ca acesta să se dezvolte normal, pentru micuță lucrurile au luat o turnură dramatică. Aceasta a fost diagnosticată, la puțin timp după naștere, cu dezlipire de retină. Neavând posibilități financiare pentru a-și duce copilul la medic, situația s-a înrăutățit cu fiecare zi, iar copila a ajuns la gradul IV de boală.Povestea familiei este cu atât mai dramatică cu cât nici femeia și nici soțul acesteia nu primesc ajutor de la nimeni, astfel că doar bărbatul aduce bani în casă.„Nu avem sprijin de la nimeni! Tot timpul ne-am descurcat cum am putut, fără să ne plângem în stânga și-n dreapta, pentru că avem doi copii de crescut. Soțul meu este singurul care aduce bani în casă, dar pentru că este șofer, iar asta înseamnă multe ore de muncă și plecare de acasă pentru o perioadă destul de mare de timp, trebuie să stau în permanență lângă copii, deci nu-mi pot lua o slujbă.Durerea noastră este că cea mică nu ne vede, ea fiind diagnosticată cu dezlipire de retină gradul IV de prematuritate, fiindcă am născut-o la 7 luni. Încă de la naștere, fiind prematur, am stat cu ea în spital pentru o lună de zile și asta fiindcă trebuia să ajungă la o greutate acceptabilă. Nu a ajuns decât la 1 kg și 900 de grame când am luat-o din spital, deci starea ei era oricum destul de proastă și atunci.Pe de altă parte, pe biletul de externare nu mi s-a spus că ar avea vreo problemă, ci că este clinic sănătoasă. Noi am descoperit că are probleme de sănătate abia la o lună distanță, când ne-am întors la spital pentru control, așa cum se face în cazul oricărui prematur.În acel moment, medicii ne-au dat acest diagnostic și ne-au trimis de urgență la București. Într-un final, am luat legătura cu un medic de la Cluj și acolo s-a făcut și prima operație care nu a reușit”, a declarat Emilia Maximiuc, mama fetiței.O operație în SUA, singura șansăPentru că medicii din țară nu le-au dat nicio șansă, părinții au decis să caute tratament în străinătate. În acest fel au aflat că singura șansă pentru copila lor este o operație extrem de costisitoare peste ocean.„Medicii de la București și Cluj ne-au sfătuit să căutăm inițial o clinică la Budapesta, însă s-a dovedit că nu se fac astfel de operații pentru copii așa mici. Cu ajutorul unui medic din Cluj am aflat că singura șansă este o clinică din SUA, unde se operează prematurii. Am strâns toate documentele medicale și am trimis dosarul. Ne-a fost acceptat să ne primească pe 2 martie la consult și pe 4 martie să ne-o opereze, însă cu tot cu drum și tratament ajungem la 50.000 de dolari, o sumă mult prea mare pentru posibilitățile noastre. Sper să avem puterea să strângem acești bani și să fim ajutați de oameni cu suflet, pentru că ni s-a spus că pe cât trece timpul, pe atât copilul nostru are mai puține șanse să mai vadă vreodată”, a mai spus femeia.Cine dorește și poate să o ajute pe micuța Carmen Maria poate face donații în următoarele conturi, deschise la Raiffeisen Bank Constanța:Cont în lei :RO18RYBR0000060017354630Cont în euro :RO61RYBR0000060017354632Cont în dolari :RO50RYBR0000060017354636.Numărul de telefon la care familia poate fi contactată este 0761.376.343.