Drama copiilor cu probleme neuro: la Palazu nu sunt primiţi, iar la Pediatrie le este frică de ei

Drama copiilor cu probleme neuro: la Palazu nu sunt primiți, iar la Pediatrie le este frică de ei

„Noi plângem după această secție încă din anul 1991, dar acest lucru nu a fost o prioritate pentru Direcția de Sănătate Publică Județeană. Ca urmare, copiii cu probleme psihiatrice sunt trimiși la București sau se tratează acasă, pe răspunderea lor. Noi nu avem unde să-i internăm dacă au halucinații delirante. La Palazu nu-i primește decât după 18 ani, iar la Pediatrie le este frică de ei. Mai mult decât atât, cei mai săraci dintre ei se tratează acasă și tremurăm și noi, și părinții, de teamă să nu li se întâmple ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gina Goleșteanu, medic specialist neuropsihiatru.Așadar, copiii cu probleme neurologice și psihiatrice nu pot fi decât consultați la Constanța, nu și vindecați. La toate acestea, se mai adaugă o problemă: electroencefalograful, vechi de peste 20 de ani, care ar trebui înlocuit sau dotat cu accesorii speciale, căști, alți electrozi, înregistrări de somn, pentru adormirea copiilor.De asemenea, în centrul de sănătate mintală din cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență nu sunt logopezi, terapeuți, kinetoterapeuți, educatori.„La un moment dat, am avut personal suficient, dar este foarte complicat să lucrezi cu copiii. În plus, noi am avea nevoie de mai mult spațiu și bani să ne organizăm, pentru că în aceste condiții nu putem face decât consultații. Oricum, în ultima vreme, vin la noi doar cei de la țară sau cei care sunt complet dez-orientați și sunt trimiși de medicul de la țară sau de medicul de la școală. Totodată, se prezintă cazurile foarte grave care trebuie să se încadreze în grade de handicap”, a mai spus specialistul.De aceeași părere este și dr. Ildiko Toldișan, medic neurolog, mai ales că, la copii, este o patologie diferită față de cea de la adulți.„De foarte multe ori, patologia adultului este cu mult diferită de cea a copilului, iar noi nu ne putem băga în toată patologia pediatrică și să dăm verdicte pentru acești bolnavi. În mod normal, ar trebui să existe o secție sau un compartiment unde ei să poată fi urmăriți de un medic specialist neuropsihiatru infantil. Așa este firesc și așa se întâmplă peste tot în lume. În toate orașele din România există așa ceva”, a precizat specialistul.Și dr. Florentina Antică este de părere că cei mici ar avea nevoie de investigații într-un spațiu amenajat special pentru ei.„Și copiii au nevoie de RMN, de computer tomograf, iar noi îi trimitem la privat, dar poate părinții nu au bani să-i ducă acolo, așa că, de multe ori, majoritatea sunt direcționați spre București. Noi nu îi putem primi pe secție decât pe cei cu vârsta peste 16 ani. Tocmai de aceea, ar trebui să existe în spital măcar câteva paturi, dacă nu mai mult”, a explicat medicul.La rândul său, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Cătălin Grasa, spune că, în contextul în care și numărul de paturi la Pediatrie este foarte mic, compartimentele din interiorul secției sunt subdimensionate.„Se impune mărirea numărului de paturi. Or, această mărire nu se poate face pe actuala structură în spital, ci doar pe una nouă. În concluzie, înființarea unui spital de copii este necesară, pentru că Dobrogea are nevoie de așa ceva, mai ales că noi suntem cea mai oropsită zonă din punct de vedere al infrastructurii medicale”, a comentat directorul.De partea cealaltă, șeful DSP, dr. Constantin Dina, a declarat că el nu a primit până acum nicio solicitare pentru înființarea unui compartiment sau a unei secții pentru copii.„Desigur, dacă vom primi o astfel de cerere din partea SCJU, vom face toate eforturile pentru a-i sprijini, pentru că este clar că o secție specială pentru copii ar fi binevenită”, a spus Dina.