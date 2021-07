Dr. Sorin Rugină, semnal de alarmă! „Se recomandă vaccinarea tuturor copiilor, indiferent de vârstă!”

Ca urmare, susţin medicii, vaccinarea rămâne singura metodă de protecţie, atât în ceea ce priveşte adulţii, cât şi copiii, pentru că nici ei nu sunt ocoliţi de boală. La acest capitol, trebuie să recunoaştem că, de ceva vreme, ne confruntăm cu o problemă, legată de faptul că populaţia nu s-a mai înghesuit la centrele special amenajate pentru imunizare, indiferent de locaţie. Cu toate acestea, specialiştii îndeamnă populaţia să meargă să se vaccineze în număr cât mai mare, pentru a evita efectele negative provocate de varianta Delta.





Cât de gravă va fi situaţia? Ce se va întâmpla? Prof. univ, dr. Sorin Rugină, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă afirmă că şi cei mici vor fi afectaţi de varianta Delta a Covidului, mai ales în condiţiile în care, se pare că tulpina nouă atacă mai mult copiii.





„Tulpinile virale se adaptează acolo unde găsesc gazde vulnerabile şi în această categorie intră şi copiii. Aşa că, se recomandă vaccinarea tuturor copiilor, indiferent de vârstă. De fapt, ar trebui să discutăm de toate vaccinurile. Avem încă boli pentru care avem vaccin şi nu ne vaccinăm, pentru că nu ne-am speriat suficient. Şi, acum, s-a creat un curent antivaccin puternic. Oamenii trebuie să ştie, însă, că cine doreşte să se vaccineze, are o şansă în plus. De ce? Pentru că acest val 4 este inevitabil. Deja a început să crească numărul de cazuri. Nu scăpăm de valul acesta”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.



La rândul său, dr. Cristina Mihai, medic pediatru a precizat că la ce se anunţă, ea crede că vaccinarea copiilor este indicată. „Vor începe din toamnă şcolile, grădiniţele, se vor înmulţi cazurile. Eu consider că imunizarea este oportună, având în vedere că nu poţi sta izolat la infinit. Cel mai important, însă, este să se vaccineze adulţii. Eu cred că o să ne menţinem, în continuare, la un nivel de vaccinare insuficient, dacă populaţia nu înţelege că trebuie să fie mai responsabilă, în acest sens. Probabil că, în momentul în care vom avea, din nou, restricţii, va creşte şi interesul pentru vaccinare. Noi am avut pe secţie copii care s-au vaccinat contra Covid, mai ales cei cu boli cronice şi nu au avut reacţii adverse, nu au au nici un fel de probleme”, a adăugat specialistul.



În momentul de faţă, totalul celor vaccinaţi în ţara noastră se apropie undeva de 4,9 milioane. Conform estimărilor, mai puţin de jumătate din populaţia României beneficiază de un grad de protecţie dobândită prin vaccinare sau după trecerea prin boală.





Aşadar, valul 4, despre care se discută în întreaga lume şi care a lovit, deja, anumite state, îşi va face simţită prezenţa şi la noi. Nu vă amăgiţi, nu ne va ocoli, sunt de părere experţii în sănătate. La acest moment, varianta Delta este cea care îi îngrijorează pe specialişti, despre care, se spune că ar fi mult mai contagioasă, şi, drept urmare, ar avea capacitatea de a declanşa acest val 4. În acest sens, experţii se aşteaptă ca din august să avem zilnic peste o sută de cazuri, iar numărul acestora să crească, apoi, gradual, din septembrie.