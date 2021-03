Dr. Răzvan Popescu: „Constanţa încearcă să reintre în centrele de top ale chirurgiei laparoscopice”

„Această chirurgie minim invazivă s-a dezvoltat foarte mult în ultimele 2-3 decenii. Noi, în judeţul Constanţa, încercăm să o menţinem la un standard cât mai ridicat, pentru multiple afecţiuni acute, dar şi cronice abdominale. Din acest punct de vedere, abordăm aproape orice patologie chirurgicală, pornind de la hernia hiatală, afecţiuni gastrice, realizăm inclusiv gastrectomie. Totodată, operăm pe această cale şi afecţiunile neoplazice colorectale. Desigur, toate aceste intervenţii necesită echipe antrenate în chirurgia laparoscopică, şi, bineînţeles, o dotare corespunzătoare. În ultimii ani, am abordat, în procent de peste 80%, defectele parietale, hernia inghinală necomplicată sau ombilicală se rezolvă, şi ea, în clinica de chirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, într-un procent de 70-80%. De asemenea, am abordat diferite afecţiuni pe cale laparoscopică, inclusiv spenectomia, chirurgia biliară etc. Foarte multe cazuri se rezolvă pe această cale, patologia hepatică la fel”, ne-a declarat medicul.







Specialistul a precizat că este importantă şi pregătirea medicilor care realizează astfel de intervenţii. Tocmai de aceea, este esenţial ca ei să participe, chiar şi în aceste condiţii de Covid, la cursuri de specializare, stagii de pregătire, pentru a-şi însuşi cât mai bine noţiunile teoretice, dar şi practice în a face o chirurgie laparoscopică avansată.





Oricum, a menţionat dr. Popescu, trendul este de a ridica performanţa în astfel de tehnici. „Ne mândrim cu experienţa noastră, Constanţa fiind primul centru din ţară în care s-a făcut prima intervenţie pe cale laparoscopică, pe 1 decembrie 1991. Faţă de ceea ce se realizează, la ora actuală, în ţară, judeţul nostru încearcă să reintre în centrele de top ale chirurgiei laparoscopice. În ceea ce priveşte pacienţii, aceştia sunt, în general, bine informaţi şi dacă li se expune varianta laparoscopică, este mereu prima lor opţiune”, a subliniat medicul.





Desigur, ei nu au întotdeauna indicaţii pentru varianta laparoscopică, dar este una dintre principalele modalităţi de rezolvare a multor probleme de sănătate. De exemplu, formaţiunile tumorale, chirurgia hepatică avansată sau un bolnav a cărui stare generală este deteriorată nu va avea recomandare pentru chirurgia laparoscopică.





Operaţiile pe cale clasică au fost detronate, în ultimii ani, de cele realizate pe cale laparoscopică, întrucât prezintă multiple avantaje. Potrivit dr. Răzvan Popescu, medic chirurg supraspecializat în chirurgie laparoscopică şi bariatrică, această metodă este considerată o chirurgie minim invazivă, cu multiple beneficii pentru pacient, dar şi pentru sistemul medical. În primul rând, reduce gradul de spitalizare, reduce durerea post-operatorie, scurtează durata de inserţie socio-profesională, astfel încât pacientul se poate externa în 24-48 de ore de la intervenţia suportată.