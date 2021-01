Dr. Laurenţiu Bădescu: „Personalul de la Ambulanță este epuizat, dar cu moralul ridicat”

- La ora la care vorbim, avem 36 de echipaje în tot județul Constanța și alte 12 echipaje în municipiu. Personalul este epuizat, dar de când a început vaccinarea anti-Covid, este parcă, cu moralul mult mai ridicat. Anul trecut, am avut peste 110.000 misiuni, în medie cam 1.300 de apeluri pe zi. Desigur, nu toate se transformă, însă, în misiuni. În unele cazuri, angajații noștri le dau oamenilor numai sfaturi medicale. Intervențiile la care s-au prezentat au fost pentru afecțiunile respiratorii sezoniere, probleme cardiace, cazuri de astm bronșic, probleme digestive, traume, accidente vasculare cerebrale. Urgențele noastre de zi cu zi.- Deficit am înregistrat și în anii trecuți. În 2020, a existat o suplimentare a numărului de posturi cu o mie de persoane pentru Ambulanță, iar la Constanța 144 de posturi. Din păcate, deși am încercat să atragem personal, am reușit să angajăm doar 70 de cadre. Acestea au fost angajate pe perioadă determinată de timp, dar noi sperăm să rămână la noi în continuare. Mulți nu vin la noi, pentru că avem foarte mult de lucru. Aici, trebuie să iei decizii rapide, să duci un pacient la spital, să-i păstrezi funcțiile vitale.-Noi avem un serviciu de așteptare. Dacă un echipaj se află în misiune, acel echipaj este blocat la un caz, dar încercăm să trimitem o altă mașină în cel mai scurt timp posibil. Motoarele ambulanțelor nu se opresc deloc, de când pleacă dimineața și până seara. Se opresc doar atunci când se fac schimburile de echipaje și alimentarea.-Pentru a face față solicitărilor, anul trecut, am mai înființat o substație la Ovidiu, în condițiile în care, pe o rază de 90 de kilometri nu exista nicio substație pe zona aceea. Acolo unde sunt curbele periculoase, la Crucea, se ajungea greu, mai ales pe timp de iarnă. Acum avem echipaj la Kogălniceanu, punct de lucru la Crucea și Hârșova. Ca urmare, am îmbunătățit timpii de așteptare și în județ, și în municipiu.-Din septembrie până acum, media a fost cam de 200-300 de persoane pe zi. Începând cu anul acesta, am început să facem, pe lângă testul PCR, și teste de antigen rapid și rata de pozitivare a scăzut de la 50%, la 30%. Recoltările se fac în maxim 24 de ore, de la momentul apelului. Până acum, am testat 11.366 persoane.-Eu am un target. Ne dorim mai multe substații de ambulanță la Crucea, unde există, deja, punct de lucru, la Amzacea, Adamclisi, Valu lui Traian, două puncte de lucru în municipiul Constanța, în Tomis Nord și Km 5. Ca să ajungi la pacient în timp util, trebuie să fii foarte bine distribuit pe harta județului și să fii în așteptare, să nu ai solicitări.-Societatea civilă din Constanța s-a mobilizat enorm și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor. Cel puțin în primele luni de pandemie, am primit donații de dezinfectanți, echipamente, lămpi, aparate de decontaminare, nebulizare etc. Cel mai mare ajutor a venit din partea Asociației „Dăruiește Aripi”.